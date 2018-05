El tigre ‘Careca’ (Fernando Armas) aclaró que nadie lo digita y que no convocará a Claudio Pizarro porque con sus ‘minions’ clasificó al Mundial de Rusia 2018.



Profesor ‘Careca’, dicen que lo están presionando para que convoque a Claudio Pizarro a la selección.



¡Por favor! A mí nadie me presiona, yo he perdido pelo por buscar a los mejores y aunque todos son ‘minions’, ese es el biotipo del jugador con el que clasifiqué.



¿Qué piensa hacer, aceptará que vuelva? Él ha dicho que cumplió lo que usted le sugirió: jugar.

Que termine la frase, yo le dije: ‘Claudio juega, mantente jugando acá, en Alemania...’. Nunca le dije que lo iba a llamar. A Claudio solo lo tomaría en cuenta si costea pasajes y estadía de todo el plantel y comando técnico a Rusia. Eso se lo he dicho a Oviedo.



¿Se ha encomendado a algún santo para que dejen jugar a Paolo?

A San Paulo, al santo pez y al San Pao... Noooo, a ningún santo, porque creo en la inocencia de ‘PG9’ y te aseguro que Paolo irá con nosotros.



Parece que también hay una campaña por Benavente, ¿el ‘Chaval’ estará en la lista?

El ‘Chaval’ tiene más posibilidades que Claudio, pero aún no ha convencido del todo; no se sabe la sexta estrofa del Himno Nacional y eso me preocupa.



¿Está de acuerdo con lo que dice Farfán, que primero hay que ver lo de su ‘compadre’ Paolo y que el resto es secundario?

¿Eso ha dicho Farfán? Bueno, entonces está claro, Paolo juega por el bien, Pizarro juega por el mal...



¿Y le ganamos a Escocia?

Le ganamos, nos despedimos de nuestra afición y de Claudio, Mamani, Kenji, Keiko y Yahaira, ja, ja, ja. (C. Chévez)

