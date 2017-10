Careca: "Seguimos vivos" [VIDEO]

El sueño sigue intacto. Perú puede ir al Mundial Rusia 2018 y el profesor ‘Careca’ (Fernando Armas) le da gracias al Señor de los Milagros por ‘iluminar’ a Paolo Guerrero.



Profesor, seguimos vivos...

Sí y Chile se quedó fuera... Déjame que estoy llorando, no por Perú, sino por Argentina. Gracias, Messi... ¡Ay! Perdón, me afloró el ‘gaucho’

.

Fue un empate no apto para cardiacos ante Colombia...

Gracias al Señor de los Milagros, que encendió la mecha de Paolo y anotó... Mira, es que si no se sufre, no se es peruano. ‘Tongo’ lo dice en su canción. ¡Nueva Zelanda, allá vamos!



‘CHOLLYWOOD’ CELEBRA

* REBECA ESCRIBENS: Sigamos abrazando nuestro sueño, Perú.



*ALDO MIYASHIRO: Faltan 180 minutos. El sueño sigue intacto. #VamosPeruCarajo.



* KAREN SCHWARZ: “¡Ayayay! Me mueerooo. Hasta noviembre. Vamos que se puede. Te amo, Perú. Vamos con fe.



* ‘CARLONCHO’: Quería llorar, explotar de emoción, pero me mantengo sereno. #VamosPerú.



* KATIA PALMA: Gracias, Paolo. Gracias, tía Peta. No le saque cachita a Alondra... Ya llego para la carapulcra y celebrar.



* DEYVIS OROSCO: Bien jugado, Guerrero. Ahora con firmeza y tranquilidad por el sueño de RUSIA 2018. #VamosPerú.



* GUTY CARRERA: 180 minutos más... A seguir soñando... #UnSoloAliento.



* RUTH KARINA: ¡Qué angustia, Dios mío! Bien Flores. Buen gol de Guerrero... Y qué llorón es James Rodríguez, pffff.



El empate de la selección peruana con Colombia hará que juguemos con Nueva Zelanda en noviembre. Si ganamos, después de 36 años volveremos a participar en un Mundial. (C. Chévez)



