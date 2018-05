Careca: "Sigo esperando a Paolo" [VIDEO y FOTOS]

El ‘Tigre’ Careca (Fernando Armas) se siente positivo y confía que la selección vencerá esta noche a Escocia rumbo al Mundial de Rusia. Por cierto, reveló que solo sabe que en ruso suegra se dice ‘estorba’.



Profesor, hoy es el partido de despedida, ¿podemos hablar de un triunfo luego de la inyección de ánimo que les dio el pueblo?

El pueblo nos ha dado una inyección de moral, entusiasmo, amor por el país. ¿Ganamos? Sí, claro, como lo harán los vendedores de pan con chorizo, canchita, habas....



¿Quién será el capitán ante Escocia, el ‘Mudo’ o la ‘Foquita?

Ustedes saben que Paolo es el capitán y por amistad y socio del búnker será ‘Jefri’. La ‘foca’ estará enfocado.



Ha dicho que Paolo está en los planes, pero el tiempo se acorta y Dos Santos sigue diciendo que no va...

¿Dos Santos? Quién es ese, si me dijeras dos novias a ellas les creo más, a Paolo lo sigo esperando y, si no va al Mundial con nosotros, creo que lo llevará Natalia Málaga para los ‘mates’ en el vóley y dile a Dos Santos que no hinche las pelotas.



Habla ruso o ha seguido las lecciones de ‘Melcochosky’, quien para decir gracias dice: seinkosky y si está ‘aguja’ es: ‘misiosky’.

Ni ‘michisky’… de ruso solo sé que suegra en ruso se dice: ‘estorba’.



Tal vez va a aplicar las dietas de Susy, que es la del tamal para hacerlo en el Mundial.

Primero la dieta de 2 soles es la misma que la del tamal, pero con 2 goles. Ja, ja, ja.



¿Antes de partir a Moscú visitará Las Nazarenas o se va de rumba con sus pupilos que tienen harto ritmo como Advíncula, Trauco, Cueva, Farfán?

Llevaré a mi Señor de los Milagros que nunca me abandona, mi CD de Zaperoko y el ritmo lo pondremos en el campo. Corzo es tan malo bailando que hemos descubierto que así quita pelotas, de algo sirve y los demás, después de ese baile, les han pedido para ser stripper por lo bien que se mueven.



¿Tiene algún chiste para ‘bajarle las pilas’ a los escoceses?

Entran 3 escoceses muy borrachos a un bar, dos cargaban al otro, se sientan en la barra y piden 2 whiskies dobles, el barman ve al otro borracho que está en el suelo y le dice ¿y para su amigo que está caído? No, él no toma, porque hoy es el amigo elegido… él maneja. (C.Chévez)