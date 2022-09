Carla Barzotti se pronunció luego de la tremenda polémica que se levantó con el lanzamiento del Onlyfans de Olenka Zimmermann, quien recibió duras críticas de Magaly Medina por publicar fotos de hace varias décadas en la popular plataforma para adultos.

Rodrigo González comentó este lunes que la ‘Barzotti’ le escribió a su productor. “Oe Renzo, cómo que no saben qué regia de 52 años hay en televisión ¿y yo? el sábado cumplo 52... o no me mencionan porque soy la competencia de Olenka en el Only”, le texteó la modelo al popular ‘Cabezón’.

Asimismo, le envió un mensaje a Olenka Zimmermann. “Que esté tranquila porque ya lo cerré” , indicó sobre su cuenta de Onlyfans.

“O sea, la Barzotti es la competencia de la Olenka, qué dirá Olenka de todo esto”, comentó Rodrigo González.

OLENKA ZIMMERMANN LE CONTESTA A MAGALY

Olenka Zimmerman enfureció y decidió responderle a Magaly Medina por cuestionar duramente su cuenta de Onlyfans, al revelar que comparte fotografías sexys de hace muchos años. La conductora de ‘Crónicas de Impacto’ tildó de “estúpida” a la ‘urraca’.

“En ese programa solo han pagado y visto lo que se considera en el OnlyFans como ‘regalo’, que es lo que se obtiene solamente por el precio de suscripción. La mayoría de fotos son actuales, obviamente, además de mi archivo. Así que no han visto nada en realidad ”, dijo a Infobae.

Según explicó Olenka, las fotos de archivo que aparecen en su Onlyfans fueron subidas por pedido de sus fans, pues coleccionan sus fotos de revistas, calendarios, catálogos y otros. “Son coleccionistas de mis fotos desde años atrás”, agregó.

Olenka Zimmerman no desaprovechó la oportunidad para insultar a Magaly Medina al asegurar que no tiene conocimiento de la plataforma para adultos. Sin embargo, le agradeció por hacerle ‘promoción’ a su cuenta de Onlyfans.

“ No entiende porque es estúpida y disforzada, no atina... El que quiere celeste que le cueste, y para eso hay que pagar más que la suscripción, no seas tacaña pues, Magaly. Un saludo al editor de su programa que me sacó regia. Me han caído más suscriptores después de su nota”, puntualizó.

