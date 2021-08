INDIGNADA. Así se mostró Carla ‘Cotito’ Rueda con unas recientes declaraciones de su exbailarín en Reinas del Show, Diego Cornejo, quien descartó que se haya enamorado de la voleibolista.

“Solo quería darle un beso en la frente. En dos semanas uno no se puede enamorar, primero se tiene que conocer a la persona y ese fue nuestro error en realidad”, dijo el apoyo de la concursante en declaraciones para América Hoy.

Asimismo, aseguró que no quiere guardar ni una relación de amigos con ‘La Cotito’. “Ni amical la verdad, te soy sincero, con lo que ha pasado ahorita le tengo un respeto y me quedo con eso”, dijo Diego.

Esas declaraciones desataron la furia de la deportista, quien estuvo en vivo en América Hoy. “La verdad este video ocasiona muchas cosas en mí. Me parece súper desubicado de parte de Diego. Él sabe cómo han sido las cosas, todo el mundo sabe, hasta gente de producción”, dijo Carla Rueda.

En ese sentido aseguró que le hizo saber su fastidio, cuando Diego le dijo en Reinas del Show que estaba saliendo con otra persona. “El me dijo ‘no, yo si quiero algo, me gustas, no es como la gente dice, la gente siempre va hablar’”, reveló la Cotito.

“Ni sé cómo lo voy a ver ahora en los ensayos porque es como que no existe, no exististe y nunca existirás en mi vida”, agregó molesta.

SOLO QUERÍA SHOW

Melissa Paredes intervino en las declaraciones de Carla Rueda y aseguró que Diego solo ‘quería show’ con el supuesto romance con la deportista. “Está jugando con los sentimientos de otra persona. Él dice ‘estoy soltero’ y de ahí ‘tú sabías que yo tenía novia’”, indicó indignada la conductora de América Hoy.

“Todo el mundo vino a decirme ‘cuidado, él quiere show, quiere pantalla’ y yo ‘no, es buena onda’. Mi mamá me dijo ‘no me gusta y cuidadito’”, aclaró la Cotito.