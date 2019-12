Hace unos días, Janet Barboza tuvo un fuerte comentario contra Lucero Jara, la joven de 21 años que protagonizó un ampay saliendo de un hotel con el arquero de la selección nacional, Pedro Gallese. Para la ‘rulitos’, la hija del alcalde de La Perla había conseguido su ‘mayor logro’ en la vida al ‘hacerse a un futbolista'.

”¿Qué podemos decir de Lucero Jara, de esta jovencita de 21 años? Para mí, para mi modo de ver, con cero principios, cero valores para meterse en una relación. Pero además, seguramente, su mayor logro era hacerse a un futbolista", expresó.

Janet Barboza - Trome

Así como la ex de Jean Paul Strauss, otras personalidades del medio han emitido su opinión y, a veces, hasta han criticado las decisiones que Gallese o su esposa han tomado los días posteriores a las imágenes.

Por ese motivo, Carla García, hija del expresidente de la República Alan García, se pronunció en redes sociales al respecto y lamentó que existan tantas personas juzgando lo que la pareja haga o no.

“¿Y si no era su mayor logro? No sabemos. ¿Es acaso la primera mujer que se mete con un hombre casado? No ¿El casado no tiene decisión? Si. Ya denigramos a la chica, insultamos al futbolista y lapidamos a la esposa por si quiere volver con el.¿Qué tal si ya no escupimos al cielo?", escribió en Twitter.

