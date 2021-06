Carla García, la hija del fallecido expresidente Alan García, usó sus redes sociales para mostrarle su apoyo a Mario Hart, quien se defendió de sus críticos usando una polémica frase de quien en una época fue líder del APRA.

La conductora de Willax compartió en sus historias de Instagram la respuesta del piloto a sus detractores, luego que le recordaran que prometió irse del país si Pedro Castillo llegaba a, finalmente, asumir la presidencia de la República.

“Le voy a regalar un poquito de dignidad a quien me demuestre que yo haya dicho que me voy del país. Como diría un amigo mío que en paz descanse, ‘demuestrenlo pues imbéciles’”, dijo el chico reality en sus propias redes sociales.

Mario Hart le responde a sus haters que piden que se vaya del país

Carla García también compartió la polémica frase de su padre en sus historias y aseguró que en su cuenta siempre apoyará al piloto. “En ese perfil estamos siempre con Mario Hart”, escribió.

Carla García apoya a Mario Hart

LE PIDEN A MARIO QUE SE VAYA

Mario Hart ha mostrado, abiertamente, su apoyo a Keiko Fujimori en las últimas semanas, ya que considera que Pedro Castillo es una opción peligrosa para el desarrollo económico del país. A través de sus redes sociales, el chico reality ha venido convocando a marchas y realizando otros pronunciamientos, e inclusive denunció fraude electoral y aseguró que se iría del país si gana el candidato de Perú Libre.

Recientemente, el piloto publicó en Instagram una foto con su hijita Lara donde aseguraba que la criará para que aprenda a defender sus derechos y no callar ante las injusticias, en una posible referencia a la contienda electoral que tiene paralizado al país.

“Te enseñaré que siempre luches y defiendas lo tuyo, q nunca calles ante las injusticias y hagas prevalecer tus derechos!! Q no hay nada más rico q lograr tus objetivos y cumplir tus sueños con esfuerzo, con dedicación y perseverancia! Daré todo de mi para q nunca te falte nada! Te amo con toda mi alma mi cachetona rica!!”, escribió el también cantante.

Y aunque Mario Hart recibió varios comentarios positivos, las críticas y mensajes que le recordaban su promesa de abandonar el Perú si ganaba el profesor Pedro Castillo, no se hicieron esperar.

“A ver cuándo te vas del país causita”, “Chao Perú”, “Aún no se larga!!!!!!”, “Lo siento Marito te queria mucho pero te me caiste. Tienes que irte y enseñale a la hermosa Lara que todo lo que se promete se cumple”, “Oe gorgojo cuándo te largas, si eres hombre cumple tu palabra”, “Espero cumplas tu promesa, no olvides irte del país”, “Primero enséñale que no siempre se gana, a veces hay que aprender a perder”, “Ya por favor cumple tu promesa y lárgate”, “Chapa tus maletas”, “Ganó Castillo, te tienes que ir”, fueron algunos de los comentarios que recibió.