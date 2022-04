Carla García estuvo este miércoles en Amor y Fuego para comentar la crisis económica, social y política que vive el país, tras pasar varios días de paro de transportistas, caos, disturbios, saqueos y finalmente, una medida de inmovilización social.

Rodrigo González y Gigi Mitre contaron su experiencia durante la marcha contra el presidente Pedro Castillo, a la que acudieron juntos y en donde hasta fueron afectados por los gases lacrimógenos que lanzó la Policía para dispersar a los manifestantes.

Fue en ese momento que la hija de Alan García tomó la palabra y les agradeció por el espacio para tocar temas de coyuntura política. “Estar en este programa de espectáculos hablando de política es gracias a ustedes. Salgan y hagan política porque es importantísimo para nuestro país y todas las personas, las amas de casa, los chibolos que nos están viendo en este momento, se dan cuenta de lo importante que es hacer política”, dijo la conductora de Willax.

Hija de Alan García estuvo de invitada en Amor y Fuego para comentar la coyuntura política.

RODRIGO AGRADECE APOYO EN LA MARCHA

Rodrigo González y Gigi Mitre dedicaron su programa de este miércoles a la situación política, social y económica que vive el país. Los conductores de Amor y Fuego estuvieron la tarde del último martes en la marcha contra el presidente Pedro Castillo en el Centro de Lima y fueron afectados por las bombas lacrimógenas.

“Quiero agradecer de corazón a la señora que nos facilitó el vinagre. Nos hizo oler vinagre antes que empezaran”, dijo la conductora. “Y a la señora Patricia Huamán porque esa olla (que tenía durante la marcha) no era mía, me la dio ella, me dijo que le daba muchísimo gusto verme ahí, que es seguidora del show desde hace 13 años y que ella cocina en compañía de nosotros. Tenía que irse con sus hijos pero me dejó la olla en representación de su familia. Me emocionó muchísimo”, agregó el popular ‘Peluchín’.

Gigi Mitre también usó un minuto del programa para aclarar que pese a ser un programa de Espectáculos, no pueden ser ajenos a las realidad. “Somos ciudadanos, igualitos que ustedes, es para notros complicado... el país se cae por eso, hacemos un paréntesis, invitamos a gente que sabe del tema y nosotros como ciudadanos opinamos también”, indicó.

