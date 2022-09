Nominada al Latin Grammy 2022 por “El Renacimiento” en la categoría Mejor Álbum Pop y a Canción del Año por “Encontrarme”, la mexicana Carla Morrison se demoró seis años en lanzar el nuevo material que hoy le está permitiendo competir nuevamente por los codiciados trofeos. La cantautora explica a Trome la razón de ese largo espacio de silencio.

“Me gusta tomarme el tiempo con mis canciones porque para mí es sumamente importante que el mensaje que traiga sea muy bien recibido, lo más parecido a como quiero que se escuche y se sienta. Estoy agradecida y contenta porque el disco ha sido recibido de una manera muy bonita”, dice Morrison, quien ofrecerá un concierto en Lima el 19 de octubre en el teatro Peruano Japonés.

¿Cómo afrontas el proceso de creación de tus canciones?

La verdad es que nunca me he dado a la tarea de decir, hoy me voy a poner en modo de escribir un nuevo disco, no. Sí, por ejemplo, digo, me voy a poner en ese rollo de comenzar a componer, pero nunca ha sido tajante, ni es mi método.

¿Todo depende de tu estado de ánimo?

Tiene mucho que ver cómo me siento y de proponerme hacer canciones un poco sobre la marcha, además siento que cada canción tiene algo que contarme, como si fuese una persona, soy muy cuidadosa con ello. Dejo que las canciones vengan a mí, tengo esa noción en mi cabeza, y finalmente las canciones que tienen que llegar llegarán y las que no, no.

Estamos en tiempos en los que hay más música para bailar que para pensar...

Sí, yo creo que estamos en tiempos en los que hay mucha tensión, entonces creo que naturalmente buscamos cosas que nos distraigan, que nos hagan sentir como que no pasara nada. A lo mejor, por eso nos gusta mucho escuchar música movida que nos ponga a bailar y nos ayude a olvidar un poco, pero creo que es bonito escuchar música que nos haga reflexionar.



Esa fue tu apuesta desde el principio.. Ese es el lugar que tiene mi música y que me gusta que tenga, me encanta que la gente pueda escuchar mis canciones e interpretarlas a su vida, que vayan llegando a sus propias conclusiones. Al final, hay muchos extrovertidos, pero también introvertidos que queremos sentarnos y tomarnos un cafecito y romantizar nuestra vida.

EVOLUCIÓN

Tu carrera ha sido de una evolución interesante, has logrado tu espacio entre las cantautoras, la actual industria no hace fácil esa apuesta musical. Ay, pues es que es difícil, esta industria es difícil y yo creo que primero hay que cuestionar nuestros motivos, ¿por qué hacemos esto? Creo que uno no tiene que ser parte de una moda para pegar.

La honestidad ante todo.

A veces si haces la música por las razones correctas para ti o porque quieres en realidad hacer algo de calidad, pues no tienes que acceder a lo que está de moda, puedes hacer lo que verdaderamente te gusta. No todos los artistas hacemos música para hacer dinero, a veces hacemos música por necesidad del alma, para desahogarnos.

¿No encontraste en los inicios de tu carrera a productores que querían cambiar tu estilo?

Recuerdo que al principio había un chico que me quería ayudar y le mostré mis canciones y me dijo: No, están muy tristes, de todas las que me enseñaste, solo una podría funcionar’. Y resulta que esa era una que no tenía música, dije, qué raro, le agradecí y me di media vuelta. Luego las produje por mi cuenta y mira pues, aquí estamos.

