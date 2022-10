Desde México, la cantante Carla Morrison, autora de temas tan sensibles y melancólicos como ‘Disfruto’ o ‘Te regalo’, atiende a trome.pe para responder una pregunta que todos se hacen ¿Es una mujer triste?

Acaba de lanzar ‘El renacimiento’, un disco con el que -asegura- reencontró su camino, su libertad, sus deseos de subirse a un escenario, por eso llegará al Perú, el 18 en Arequipa y el 19 en Lima.

¿Quién es Carla Morrison, además de una cantante y compositora exitosa, ganadora de 3 Grammys latinos, empresaria, activista, esposa y amante de las plantas? “Soy vulnerable, soy creativa”, dice a través de la pantalla. Empecemos.

Has comentado en diversas entrevistas que uno de tus temas preferidos de tu último disco, ‘El renacimiento, es ‘Reencontrarme’. Uno se encuentra solo cuando se ha perdido. Carla, mi pregunta es ¿En qué terrenos te has perdido para poder encontrarte?

Híjole. Pues creo que más que en terrenos uno se pierde muy fácil cuando no está con uno mismo. Creo que para mí fue clave darme cuenta de que yo venía perdida desde hace un buen rato. Y en donde yo habitaba, seguía perdida. Entonces, como tenía que, verdaderamente, tocar fondo y darme cuenta de que era una prioridad para mí tener una relación conmigo misma para poder seguir adelante. Entonces, me tocó encontrarme en París porque estaba súper lejos y porque pude dar espacio a mi vida. Siento que me mudé de París y sigo encontrada conmigo misma. Mantengo ese vínculo cercano conmigo.

¿Fue fácil darte cuenta que no estabas en el camino que querías seguir?

No fue fácil porque ya tenía rato sintiéndome mal, pero creo que fue fácil cuando ya me di cuenta que antes de salir a un show no me daba felicidad, no me emocionaba. Entonces dije ‘qué raro’. Ahí sí me llamó la atención.

Entiendo…

También me llamó la atención cuando empecé a sentir que tenía muchos pensamientos negativos de mí. Tenía una autoestima muy baja. Y caché que eso no algo que yo habitualmente vivía. Ahí fue cuando dije que necesitaba pedir ayuda. Primero, ir a terapia y saber de dónde venía esto y cuando me di cuenta que era mucho más grande y fuerte de lo que imaginaba, fue cuando tomo una decisión de ya no tocar buen rato porque no estaba contenta. Porque estoy viviendo para trabajar, no estoy trabajando para vivir, no sabía ni quién era. Y si yo no sé quién soy, nadie puede venir a decírmelo.

¿Cómo se siente eso?

Es horrible porque te tienes que ver al espejo y hacerte las preguntas claves. Yo me miraba al espejo y no sabía quién era yo. Entonces, recuerdo que, en un momento en París, como al año y medio, ni me acordaba de esa analogía. Y me acuerdo de que me veo al espejo y me vino a la mente y dije ‘sí sé quién eres tú, ¡esta eres tú!’, me cayó el 20 de que había vuelto a mí.

¿Y quién eres? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta?

Pues antes que cualquier tipo de trabajo, soy un ser humano. Y un ser humano tiene necesidades. Y esas necesidades no necesariamente son el dinero, ni ser súper productiva, ni ser la más famosa o la más talentosa. Sino los valores que tengo son humanos. Entonces, soy humana antes que cualquier otra cosa. Y soy una mujer fuerte con su propia historia, pero también frágil. Y es bueno ser frágil también. Soy vulnerable, soy creativa. Una de mis primeras lenguas que aprendí a hablar desde que nací fue el llanto. Y fue la emoción. Y el ser yo mismo. Antes de decirte que soy esto o lo otro, que soy empresaria, soy un ser humano que necesita vivir su vida tal cual como un ser humano, y no siguiendo las normas de la sociedad o la realidad virtual en la que ahora nos encontramos.

La vida de un artista, desde donde observamos nosotros los simples mortales, parece fácil, cantan, componen, van de gira, pero no es así, es más compleja esa vida, ¿verdad?

Sí, es más compleja. Pero para empezar creo que todos somos simples mortales, no nada mas la gente que no anda de gira. Y como simple mortal, irte de gira es una chinga. En realidad, el glamour solo existe los días que te vas a una premiación o los días que haces unas fotos porque el trabajo es muy pesado, muy exigente, muy celoso, pide muchísimo, y si no lo haces por las razones correctas se puede sentir como un martirio, porque es muy pesado. Porque tienes que levantarte a horas que no estás acostumbrado, tienes que cambiar de ciudad, la altura, la comida. Como simple humano, tienes días buenos y malos, le pasan cosas a tu familia y estás súper lejos o no. Es el cumpleaños de tu esposo o esposa. Es pesado, pero es bonito cuando sales al concierto y ves a la gente contenta, agradecida, cantando tus canciones y dices wou, te sientes como la persona más suertuda del mundo, porque todo el trabajo que has hecho tiene una razón de ser, a la gente le cambia la vida, su día. Puede ser fuerte, pesado, pero puede ser super gratificando.

Carla, ¿encontrarse es crecer como persona?

Sí, claro. Porque maduras como cualquier aguacate (palta). Cuando está verde, verde, no sabe bien. Pero madura y pasa por sus etapas, el aguacate está rico. Entonces, sí. Encontrarse es crecer y madurar. Es evolucionar, es saber qué te gusta, qué no te gusta. Poder afrontar la vida todos los días con eso en mente, la vida puede ser super bonita, pero a veces difícil y pesada.

¿Cuál es la brújula que hoy tienes para no perderte?

La brújula que utilizo es como escuchar mi corazón, también darme mis tiempos de silencio y tranquilidad. Y priorizar lo más importante. Creo que cuando priorizo lo más importante es como cuando todo tiene sentido. Cuando priorizo mi persona, mi familia, lo que me hace feliz, lo que necesito, sin estar pensando, sabiendo que mi motivación no es el dinero, sino es mi bienestar, eso es mi brújula. Trato de tener mi espiritualidad siempre enriquecida. Trato de tener comunicación con Dios. No tengo religión en sí, pero sí creo en Dios. Tener esa parte bien centrada en mí, al final del día me ayuda. No todos los días es fácil. Pero siempre regreso a esa parte.

En la nota de prensa que me enviaron dice que ‘ahora tienes las intenciones musicales más claras’, ¿Cuáles son tus intenciones musicales?

Mis intenciones musicales son y siempre han sido escuchar lo que me quiere decir la canción. O sea, porque para mí cada canción es como si fuese una persona, como que me quiere decir algo. A veces, tengo que hacer hasta cinco o seis versiones de la misma canción y saber cuál es la que verdaderamente va con la canción. Porque al final cuando la grabas y la pones en el mundo, ese es el vestuario que va a tener toda la vida. Entonces, mis intenciones siempre han sido la honestidad y escuchar qué tiene que ver la canción. En un sentido más práctico, es ser más fiel a mí misma. Y si quiero hacer pop como ahorita, hacer pop. Si quiero hacer baladas, hacer baladas, y si quiero hacer algo más movido, hacerlo, pero no privarme de mis emociones.

Para hacer esta entrevista, leí otras anteriores, y encontré un artículo de un medio mexicano que titulaba ‘La triste Carla Morrison’, ¿por qué siempre hay ese vínculo contigo entre la tristeza, la melancolía? ¿Eres una mujer triste?

Yo creo que la gente se deja llevar por mi música nada más y piensan que yo soy solo mi música. La verdad, es que soy de las personas más positivas que puedas conocer. Hasta mi esposo se ríe de mí, porque todo el tiempo estoy bailando, cantando, cocinando, contenta. Entonces, es triste que me llamen triste, porque no estoy tan triste. Lo que sí sé es que soy muy sensible y soy muy intensa con mis emociones. Pero triste, triste, no me llamaría. Y tienen ese vínculo porque claro, todas mis canciones tienen letras poéticas, hablo desde muchos lados, si te fijas en mi Spotify, mis canciones más escuchadas son de amor, ni siquiera son las de desamor, entonces es algo que asumen que estoy triste, pero en realidad no estoy nada triste…

¿Es un prejuicio?

Siempre estoy chistoseando, la verdad.

