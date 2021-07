LE RESPONDE. Carla Rueda, la popular ‘cotito’, no se quedó callada y le respondió fuerte y claro a Santi Lesmes por el comentario que tuvo durante ‘Reinas del Show’. Como se recuerda, la voleibolista abrió el reality que conduce Gisela Valcárcel con un festejo, sin embargo, uno de los jurados tuvo fuertes críticas contra ella.

Causando polémica, Lesmes lanzó un comentario fuera de lugar respecto al lugar de nacimiento de la deportista llamando la atención de los presentes. El suceso generó que la ‘Cotito’ se mostrara incómoda.

“La semana pasada cuando nos conocimos te comenté que conocía tu carrera, tu trayectoria y que tenías que controlarte, veía que en los partidos te volvías loca, te ‘alocabas’ y eso te puede jugar en contra. Tienes la actitud, pero la actitud sin control puede ser peligrosa”, dijo.

En esa línea, se refirió a su carrera como voleibolista y mencionó al trabajo que hizo Natalia Málaga con las ‘matadorcitas’. “Hoy has tenido un problema en la cargada y tu cara ha sido un drama a partir de entonces. A ti te ha entrenado Natalia Málaga, entonces estás acostumbrada a las cosas claras. Lo único que tengo que decirte hoy es que de Chincha creo que solo tienes el DNI ”, comentó.

Carla Rueda a Santi Lesmes: “De vóley no sabe nada, entonces zapatero a su zapato”

Carla Rueda se presentó en “América Hoy” y le respondió al jurado de ‘Reinas del Show’. Según dijo, “no le pareció” que mencione a la entrenadora Natalia Málaga, ni tampoco que se meta con el deporte que ella practica.

“Una cosa no tiene que ver con la otra, yo creo que no tiene que meter a Natalia que está tranquila en su casa, descansando. Si él me quiere dar una opinión que me la dé, aparte él se va para el lado deportivo y creo que él de vóley no sabe nada, entonces zapatero a su zapato.Yo voy a respetar cada opinión que me dé el jurado porque estoy acá para aprender y eso me sirve, pero la verdad no me pareció ni nada lo de mi deporte porque son dos cosas diferentes”, sentenció.