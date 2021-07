Carla Rueda antes de ir a ‘Mi madre cocina mejor que la tuya’: “Yo no sé cocinar, no conquisto por el estómago”

Este domingo Carla Rueda, “Cotito”, y su mami Eva llegan a “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Ellas se enfrentan a Paula Manzanal, quien llega con su mamá Ana. Por ende, no te pierdas este domingo, a las 7:00 p.m. esta edición, dónde no faltará la chispa y la buena sazón.

Este domingo te veremos en Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿cómo la pasaste?

Es la tercera vez que llego y la pasé, como siempre, muy bien. Es la primera vez que llego con mi mamá, nosotras, por nuestros temperamentos, chocamos en la cocina. Estuve muy tensa, me estresé en la cocina.

¿Cómo te llevas con tu mamá?

Ella es un amor, pero es muy dura, también. Ella es de las que dice, “si se hace algo, se hace bien, si no, mejor no se hace”. Es madre y padre, y por eso es muy dura. Mi mamá se sacó la mugre por mí, yo estoy muy agradecida.

¿Sabes cocinar?, ¿conquistas por el estómago?

Yo no sé cocinar, no conquisto por el estómago, ¡yo no conquisto, a mí me tienen que conquistar! Ahora mi corazón está libre, ellos se corren porque ven en mí mucho carácter.

¿Eres una mujer dura?

Sí, soy una mujer dura, pero si me conocen bien se darán cuenta que, por dentro, soy un algodón de azúcar. Eso sí, solo voy a abrir mi corazón a la persona indicada.

¿Y qué tal la competencia?, ¿Paula Manzanal es mejor en la cocina o en la pista de baile?

Ni en la cocina, ni en el baile, mejor que se quede como influencer (risas). Paula y su mami son lindas, me la pasé muy bien con ellas, y me gustó mucho la relación que existe entre ambas.

Por último, ¿superas la sentencia en Reinas del show?

Claro que sí, yo salgo de la sentencia, a mí nadie me saca de Reinas del show.

