La concursante de “Reinas del show”, “La Cotito” Carla Rueda, se animó a revelar que en alguna oportunidad de su vida algunos galanes se le han acercado porque es una figura reconocida en el mundo del vóley y por haber participado en el desaparecido “Combate”.

- ¿Quieres profundizar en tu desarrollo artístico en televisión o retomar el tema deportivo?

El deporte yo no lo he dejado, igual sigo entrenando, ya están en pretemporada y estoy entrenando, y nuevamente tengo temporada afuera, que comienza más adelante todavía.

- Entonces, ¿tu participación en el programa de Gisela Valcárcel es como un ‘break’ en tu actividad deportiva?

Yo estoy en mis vacaciones haciendo pretemporada, y salió esto ahora donde estoy. El vóley es mi pasión, yo creo que todavía me queda mucho por hacer en mi deporte, pero la vida está llena de oportunidades y hay que tomarlas.

- ¿En cuanto al tema sentimental, cómo vas?, ¿El novio se molesta por la exposición mediática que ahora tienes?

No, no tengo pareja. Soy soltera, así que no hay problema, a menos que el vóley se ponga celoso, pero no. Soy soltera y como que nadie me va a decir nada, igual creo que si tuviera pareja debería respetar lo que yo quiera hacer y apoyarme.

- ¿En algún momento alguna expareja trató de de limitar tu desarrollo profesional o deportivo?

Me ha pasado pero luego una dice como que no, y una cosa no tiene que ver con la otra, respetos son respetos y estamos para salir adelante y creo que la persona que no te ayuda a cumplir tus sueños, no es para ti, de eso no se trata el tener pareja.

- ¿Demoraste en entender eso o en una les dices ‘chau’?

En el momento en el que una está enamorada ves algunas cosas normales, pero luego te das cuenta que no, y como que reaccionas y dices en serio y pones las cartas sobre la mesa y si bien, bien y si no ‘chau’, puede sonar fuerte pero creo que una tiene que respetarse y apoyarse en sí misma, si me conoces de una manera no tienes porque sorprenderte después y mucho menos criticarme.

- De lejitos con las relaciones tóxicas...

No, no me gusta de verdad, porque creo que el daño se lo hace uno mismo, y no hay nada mejor que la paz y la tranquilidad pero por supuesto que si quiero mi compañero de vida y pensar en futuro, eso sí, lo quiero es alguien que realmente confíe en mí, me dé seguridad y me apoye y que vayamos juntos por nuestros sueños.

- ¿Qué cualidades debería tener ese galán?

Sobre todo que entienda lo que hago y se enamore de mí por lo que yo soy como persona, no por ser la jugadora de vóley o la chica que sale en televisión, porque realmente se ve mucho de ello.

- ¿Sientes que algunas personas se han tratado de acercado a ti porque salías en televisión?

Yo creo que sí, en algunos casos se han acercado porque era la voleibolista pero creo que son muy pocas las personas que se toman el tiempo de conocer al ser humano, de nada sirve una cara bonita si como persona no suma.

- Estás en “sentencia” en el programa.

Sí, y espero que me apoyen votando por mí en la aplicación de “América TV GO”.