Periodista Carla Tello tras anunciar separación: "Aún busco ese amor del día a día, por el que vale la pena esperar"

La periodista de Canal N, Carla Tello, y el actor Junior Silva, sorprendieron a todos sus amigos y seguidores cuando, en el mes de abril, contrajeron matrimonio en Las Vegas. Ahora, tras más de 2 meses de matrimonio, anunciaron su separación definitiva en una entrevista con Trome.

"Hemos dejado la relación hace un mes aproximadamente. Lamentablemente se dio así, las razones (de la separación) me las guardo para mí, es un tema privado, un poco penoso", contó en una entrevista la mujer de prensa.

Luego del anuncio, Carla Tello decidió usar sus redes sociales para publicar un extenso mensaje sobre el proceso que está viviendo, así como sus esperanzas en volver a enamorarse en un futuro.

"Estoy pasando por una separación, de la cual no voy a dar detalles ni a hablar, es un tema privado (...) Siempre he creído en el amor y conocer estas historias me hacen sentir esperanzada. Creo en el amor loco, apasionado, el que te llena de adrenalina y te hace feliz. Pero, aún busco ese amor del día a día, aquel que es tierno, comprensivo, que no es orgulloso, que es comprometido, que es fiel, que te ayuda a ser mejor y no te hace sentir mal. Y por ese amor... vale la pena esperar", escribió la periodista.

En la publicación vía Instagram, Carla Tello colocó una fotografía en el foro romano, en Italia, de hace algunos años. La conductora de noticias recibió el apoyo de sus contactos de la red social, quienes le desearon lo mejor.

En una entrevista con Trome en el mes de junio, Junior Silva se mostró contento porque cumplía tres meses de matrimonio civil y aseguró que todo estaba bien. Además, agradeció a Dios por tenerla a su lado.

"El matrimonio es una experiencia bonita y diferente, porque se conoce más a la pareja cuando estás conviviendo. Carla es una gran persona y me siento bendecido porque la vida me la puso en mi camino. Estoy muy agradecido con Dios, tengo a una gran mujer a mi lado", contó.