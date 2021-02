La presentadora de noticias Carla Tello reveló que perdió 19 kilos, sin necesidad de someterse a una intervención quirúrgica, durante una entrevista para el conocido programa del mediodía En Boca de Todos.

Tello contó que solo logró el impresionante cambio en su físico, gracias a una dieta estricta y cumpliendo una rígida rutina de ejercicios. Ella presentó a su entrenador personal, quien la ayudó a lograr el estado físico ideal.

Carla Tello y su radical cambio físico

“Ahorita en alunas tallas soy XS o S, antes era M o L. (Esta prenda) La voy a regalar o vender.... A la basura”, manifestó Tello.

Tras mostrar parte de su rutina de ejercicio, contó que se somete a una ‘dieta cetogénica’, que consiste en ingerir alimentos con bajos carbohidratos. “No me he hecho la manga gástrica, yo sé que me lo han preguntado muchas veces, pero no, nada que ver”, afirmó.

TROME | Carla Tello contó su secreto para bajar 19 kilos (En Boca de Todos)

CARLA TELLO EN EL AMOR

Carla Tello, conductora de ‘Primero a las Doce’ de Canal N, contó que se encuentra en una relación sentimental: “De la nada, conocí a alguien, bueno ya lo conocía de antes; pero como que empezamos a acercarnos de otra manera y nos dimos cuenta, que eso podía fluir y nació el amor”, manifestó.

