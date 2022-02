Cada vez que uno se reencuentra con la periodista Carla Tello, el primer comentario no es el convencional: ‘Hace mucho que no hablamos’; más bien es una pregunta: ‘¿Hace cuántos kilos que no conversamos?’. La chica de rostro risueño es ahora una mujer estilizada, que ha pasado de usar talla L a S, pero los cambios no solo son en lo físico, también en lo laboral y eso es lo más importante. Era conductora de un canal en el cable y hoy está en América Televisión, en señal abierta. Esta es la historia de una comunicadora que evolucionó en todos los sentidos.

Carla, ¿bajaste 19 kilos gracias a la ‘banda gástrica’?

No había plata para hacerme esa operación, ni nadie me ofreció canje.

¿Entonces?

Preferí algo más barato y aposté por la dieta.

¿Eras de comer todo el día?

Se antojaba una dona y la compraba. Esa misma noche, un arroz chaufa.

¿'Chelas’?

Nunca he sido de tomar mucho, pero ahora que he reducido mi peso, me mareo al toque.

¿Ya lo comprobaste?

Me reuní con una amiga, tomé 3 vasos de vino y terminé peleando.

¿Cómo fue eso?

Parece que nos hemos dicho algunas verdades.

“ASÍ DE GORDITA ME QUERÍAN”

¿Aparecieron más galanes?

Así gordita me querían, por si acaso.

No lo dudo, pero con cuerpo de modelo se sumarían más ‘hinchas’.

Se redujeron.

Carla Tello manifestó que antes más chicos la invitaban a salir. (Foto: Allengino Quintana @GEC)

¿Firme?

En esa época me invitaba mucha más gente a salir.

No lo puedo creer.

Pero llegaron otro tipo de chicos.

¿Por ejemplo?

Se podría decir de más mundo, con amplio recorrido.

Me he quedado pensando que dejaron de invitarte.

Muchos de mis seguidores, del Facebook, me decían: ‘Por qué has bajado tanto’, ‘así no me gustas’ y yo respondía: ‘La cosa es que yo me guste’.

¿Actores de televisión también se ‘apuntaron’ en la agenda?

Sí.

¿Has aceptado?

Ya he volteado la página en ese tema.

“MI FLACO ES MARINO”

¿Estás enamorada?

Mi flaco es marino.

¿Te volverías a casar?

Sí y por civil y religioso, y que mi papá me lleve al altar.

¡Te agarró fuerte!

Estoy preocupada, porque hasta tengo ganas de ser mamá.

Cuidado que los marineros tienen un amor en cada puerto.

Mi flaco no sale a navegar, pero lo he googleado antes de empezar.

Carla Tello dejó en claro que sí se volvería a casar. (Foto: Allengino Quintana / @GEC)

¿Alguna vez un ‘noviecito’ te dijo el nombre de otra?

Una vez.

¿Qué hiciste?

Busqué en los contactos de sus redes, encontré a la ‘mencionada’ y corté de inmediato.

Siendo una periodista que la gente reconoce y admira, ¿podrías estar con un celoso?

Como leía una frase: ‘No necesitas un hombre, sino un campeón’.

¿Te incomoda que alguien te llame la ‘ex’?

Le contestaría: ‘De dónde sacas eso, si no hay hijos, no hay evidencias de que fuimos pareja’.

¿Pretexto para dejar a un muchachito en la primera cita?

Si está aburrido, miro mi celular y le digo: ‘Me acaban de mandar un mensajito de texto, mi mamá me necesita’ o ‘Me llamaron del canal’ y agrego: ‘Ya pedí mi taxi’, para que no quiera llevarme.

Hay damas que se besan con un jovencito, pero aseguran que solo están saliendo...

Si ‘chapo’, de frente pregunto: ¿Qué somos?

HORRIBLE EXPERIENCIA

Las estadísticas arrojan que en nuestro país el acoso a la mujer va en aumento.

No hay peruana que no lo haya sufrido.

¿Lo más terrible que te tocó vivir?

De chiquilla, en el micro, un tipo se masturbó al lado de mi asiento.

¿Te pusiste a temblar?

Mi abuelo me enseñó que en esos casos debo gritar y así lo hice, fui hasta donde el chofer, que lo botó del bus.

Y sigues avanzando como profesional...

Después de varios años en Canal N, estoy en ‘América Noticias: Edición del mediodía’.

Gracias por estas confesiones.

Un gran abrazo para los lectores.

Ella y su figura de hoy son el resultado de un gran amor a sí misma y su inquebrantable fuerza de voluntad. Como alguna vez lo afirmó el genial Vincent Van Gogh: “Si escuchas una voz en tu interior que dice ‘no puedes pintar’, entonces pinta y esa voz quedará silenciada”.

