Carla Tello: ‘Me separé y me llamaron como cincuenta’ | ENTREVISTA

Por: Fernando 'Vocha' Dávila





La camioneta que nos traslada por la Vía Expresa deja escuchar por sus parlantes la voz del ‘Zambo’ Cavero: “Nuestro amor murió, todo terminó, qué vamos a hacer, así es la vida...”. Es mediodía en la ciudad, el sol juguetea con nosotros. Aparece y desaparece, mientras que la música criolla sigue: “Si todos los sueños que soñamos juntos, no se realizaron, se quedaron truncos...”.



En Miraflores nos espera Carla Tello, periodista y hasta hace unas semanas, esposa del actor Junior Silva, en una relación que solo duró siete meses. Cuando la saludamos con un beso en la mejilla, no tenía los ojos llorosos ni el ánimo por los suelos. Lucía dispuesta a charlar de la vida, sin dar nombres, solo conceptos.



¿Te atraen los sonsos?

No me gustan los vivos que se hacen los sonsitos.



¿Cuántas invitaciones has recibido desde tu separación?

¡Qué bestia! Como 50.

(Fotos: Allengino Quintana) Carla afirmó que no le gustan los vivos que se hacen los 'sonsitos'.(Fotos: Allengino Quintana)

¿Reapareció alguno con el floro: ‘Siempre te voy a esperar’?

Sí, pero si toda la vida fuiste suplente, no vas a ser titular.



¿Sientes la cama más ancha?

Sola se duerme mejor.



¿Volverías a estar con un actor?

Ya no.



¿Cuántos artistas se han apuntado contigo?

No tengo memoria, pero hay quienes te dicen cosas lindas por las redes.

¿Con qué tipo de hombre no saldrías?

Con uno de mucho ego.



¿Otra característica?

Que dramatice todo. Se supone que son las mujeres y no los varones.



¿Y qué te encanta?

El chico práctico.



¿Ya pasó el ‘luto’?

Sí.



¿Ni una lagrimita por allí?

Soy radical en mis decisiones.

¿Quemaste tu vestido de matrimonio?

Está en casa.



¿Vas a conservarlo?

Lo voy a adornar de colores para usarlo en Halloween.



Te noto muy superada.

Es bueno salir de los lugares donde no estás cómoda.



¿Qué te atrapa?

Un tipo proactivo. Que no espere que uno le diga qué hacer.

¿Te engañaron?

He tenido personas que no me fueron fieles.



Si eres tan linda, ¿por qué buscar a otra?

Un conocido trabajaba en una mina, su esposa parecía Miss Perú, la engañó y dijo: ‘Aburre comer caviar y es bueno probar chanfainita’.



¿Y si no es tan agraciado?

Las mujeres se preguntan: ¿qué tendrá ese huev...?



¿Cuál es el consejo?

Nunca te enamores de alguien que te haga sentir ordinario.



Es difícil asumir que viene un divorcio.

Conozco gente que no se separa porque creen que no van a encontrar a otra pareja.

¿Sigues esperando tu ‘príncipe azul’?

Siempre.



¿Pintón?

Antes creía que el hombre era como el oso: ‘Cuanto más feo más hermoso’, pero ya no ja, ja, ja.



Si te piden la mano, ¿lo intentas otra vez?

Sí. La vida es una aventura atrevida.



Pero imagino que demorarías más tiempo para ‘escanearlo’ o googlearlo.

No. Si lo siento y la otra persona también, lo hago.

Lo digo porque te separaste muy rápido.

No hay tiempo ni para casarse ni para divorciarse.



A propósito, ¿te molesta que ronquen a tu costado?

Sí.



¿Qué es lo primero que realizas después de hacer el amor?

Acurrucarme con mi pareja.



¿Se hacen cositas ricas viendo Netflix o un partido de la selección?

Si me ocurre eso, allí murió el amor.

¿Gracioso o que baile bien?

Lo segundo.



¿Metrosexual?

No estoy para pelearme por quién ocupa el espejo.



¿Bien oloroso o con que esté bañadito alcanza?

El perfume puede tapar que no se baña.



¿Frase más utilizada cuando vas a terminar?

Esto ya fue.



Si un patita te ‘tira maicito’ y no te agrada, ¿cómo lo abres?

La excusa es: ‘Coordinamos’.

¿Qué te incomoda?

Cuando alguien tiene interés en mí y me propone: ‘¿Un café un día de estos?’



¿Por qué?

Es que si le gusto, pon fecha, concreta, oye. Si estás interesado, dime hora y fecha.



¿Si te toca uno que, por misio, te lleva a parques a llenarte de besos?

Ya pasé la adolescencia para estar en un lugar así.



¿Billetera mata galán?

Todas las cosas me las he comprado con mi trabajo.

¿Si te afana Nicola Porcella?

No estamos en la misma sintonía. No voy al gimnasio.



¿Te seduce un chico reality?

Quisiera uno que sea real.



¿Requisito indispensable del nuevo galán?

Que sepa cocinar.



¿Algo más?

Hacendoso.



¿Por ejemplo?

Que tienda la cama.

Más ejemplos...

Especialista en el arte de las manualidades y así ahorramos plata.



O sea, que arregle el caño.

Y conozca de gasfitería y electricidad.



¿Si cena con su mejor amiga?

Pero que antes me la haya presentado.



Si te pide espacio y se va a una discoteca...

Yo voy tres veces a otra.

¿Una sentencia más de esta experiencia?

La separación no es la muerte.



¿Una para filosofar?

La vida sigue y es bella.



Gracias por tu sinceridad. La mayoría, en tu situación, evita dar entrevistas.

Un abrazo para todos los lectores. Estoy feliz, con las mismas ganas de vivir.

Evitó nombrar a su exesposo. Se marchó regalando una sonrisa. Está segura del paso que ha dado. Como alguna vez afirmó Michelle Obama, ex primera dama de los Estados Unidos: “En lugar de dejar que tus dificultades y fracasos te desalienten, deja que te inspiren”.