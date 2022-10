¡NO PUDO EVITARLO! Durante el noticiero de América TV, la periodista Carla Tello no pudo evitar reírse luego de conocer que Guty Carrera se convierte en escritor y lanzará su libro “Ámame que me vas a perder”.

El momento se dio luego que Valeria Piazza le comentó sobre el libro del exchico reality, pese a la risa, la conductora se recompuso y destacó que se pueda rentabilizar lo que uno dice.

“Hay que sacar rentabilidad a las palabras que uno dice ¿no?”, expresó, mientras Valeria Piazza también intentaba reirse.

Guty Carrera anunció libro

Guty Carrera lanza libro: “Ámame que me vas a perder”

Guty Carrera acabó con el misterio y reveló que ya tiene elegido el nombre para su libro y que será un proyecto donde contará detalles de su vida.

“Este libro en realidad tiene muchos pasajes de mi vida, el libro se llama: Ámame que me vas a perder… Es más está Tula por ahí, pero bueno la verdad es que este libro son pasajes de mi vida, yo en algún momento de mi vida no podía hablar, no podía defenderme de ciertas críticas por la mordaza que me había puesto”, señaló Guty al programa “En boca de todos”.

