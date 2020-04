Esto es periodismo entre periodistas. Porque los comunicadores se han convertido en personajes importantes en días de tanta preocupación. Son tiempos de cuidarse, protegerse y los hombres de prensa no estamos libres de cualquier contagio. La entrevista con Carla Tello se realizó de una manera distinta a la habitual. Ella en su casa, yo en la redacción. Por teléfono y con fotos que la conductora realizó con la dirección de nuestro gráfico Allengino Quintana, quien la aconsejó a través de una videollamada. En tiempos de ‘Covid-19’ también se genera una charla importante.

Vas por la calle, ¿te aterra cómo se está viviendo?

Ver a las personas con su protector parece que estamos en una película de ciencia ficción.

¿Nos ‘humanizaremos’ después de esto?

Ojalá, aunque los peruanos somos olvidadizos. Si hemos vuelto a elegir a políticos que nos han hecho mucho daño es posible que regresemos a las costumbres de siempre.

Como periodista cargas una gran responsabilidad...

Es importante hablar de manera correcta estos temas. El problema es que creemos que nunca nos va a pasar nada, que ‘El Señor de los Milagros’ no va a permitir que nos infectemos o que Dios es peruano.

¿Tomas las medidas de seguridad?

Estoy usando un solo par de zapatos, he escogido un color que más o menos combine con los vestidos con los que voy al canal.

¿Uno solo?

Sí. Me los quito en la entrada de mi casa y me los pongo para salir, en mi departamento camino en sandalias.

Ahora que no se puede salir a comer, ¿aprendiste a cocinar?

Me he dado cuenta que tengo condiciones para el arte culinario.

¿Lavas?

Sí, la señora que me ayudaba en la limpieza no puede venir.

¿Planchas?

No queda otra.

Me quedé con eso de que haces la comida...

Pero con cualquier plato que no demore más de cinco minutos.

¿Ejemplo?

Palta rellena o galleta con atún.

¿Ahora te alimentas distinto?

He bajado 13 kilos y para estar en mi peso ideal necesito que sean tres a cuatro más.

¿A lo mejor te has hecho la manga gástrica a lo Michelle Soifer?

No tengo plata para eso.

Carla Tello, periodista de Canal N, nos cuenta cómo lleva la cuarentena y la lucha contra el coronavirus

¿Canje?

No va conmigo.

¿Cómo la hiciste?

Desde enero el doctor Jaime León me mandó una dieta donde no como pan, arroz, cereales ni lácteos.

¿Qué comes?

En las mañanas un huevo duro o tortilla de dos huevos con una sola yema.

¿Almuerzo?

Verduras y dos litros de agua todos los días.

Si antes los galanes te invitaban, ¿aumentaron los agregados al Facebook?

No miro si lo hacen.

¿Estás enamorada?

Sí.

¿Qué requisito cumplió para que te entusiasmes otra vez?

Buena persona y es de la ‘U’ como yo, ja, ja.

¿Condición indispensable?

Así es.

¿Te acompaña en la dieta?

Me ayuda bastante.

¿Periodista o actor?

Nada que ver con esos mundos.

¿Y si te tocaba aliancista?

No me quieren los ‘blanquiazules’.

¿Por ser crema?

Escribí algunas cosas cuando perdieron la final y me atacaron. Por favor muchachos, paz y amor, ja, ja, ja.

Debes haber bajado un par de tallas...

Un poco más. Justo estoy sacando la ropa que ya no me queda.

¿La vas a donar?

A alguna iglesia.

¿Cómo superar estar encerrada?

La primera vez me quedé todo el día en pijama, después me di un baño, me cambié y me fui de ‘crucero’...

¿Cómo es eso?

Crucé de la sala al comedor, después a la cocina y así todo el día.

¿Otra forma de acabar con la ansiedad de salir?

Jugar cartas, hacer videollamadas.

¿Apoyas sin cámaras?

Sí. Causas solidarias y donde no hay que tomarse una foto. Pero si lo van a hacer no importa, publíquenla en sus redes.

¿Qué viene a corto plazo?

Va a demorar volver a vivir como antes, miro como un recuerdo lejano mi última visita al estadio.

¿Por qué?

Fui al clásico que ganó Universitario y siento que pasará mucho tiempo para que la gente llene las tribunas y se abracen celebrando un gol.

A ponerle actitud y felicitaciones por el amor y tu meta de perder unos kilos...

Gracias como siempre a Trome que me entrevista y decirle a la gente que se cuide, que respeten lo que indica el gobierno, eso va a ayudar a salir de todo esto que nos provoca el maldito Covid-19.

¿No lo llamas ‘corona’?

Ni en la televisión. Sería darle una categoría de alcurnia y es algo malo.

¿Y si un chico te dice en la avenida: ‘Hola, reina’?

Estaría diciendo que falta mi corona, entonces le meto un cachetadón, ja, ja, ja.

Gracias de verdad y a seguir en la lucha...

A ustedes, siempre me tienen presente. Un beso enorme a los lectores.