Carloncho se burló del concierto de Roger Waters en Lima: "Cantó para cuatro gatos" | VIDEO | FOTOS

Carloncho se burló del concierto que ofreció Roger Waters en Lima, el pasado 17 de noviembre en la explanada del estadio Monumental, en su programa de radio, al indicar que solo "cantó para cuatro gatos".

Para empezar, Carloncho se burló de la pronunciación del apellido de Roger Waters, para luego agregar que su concierto "no tuvo acogida".



"Tengo entradas para el concierto de Daddy Yankee", bromeó Carloncho recordando el concierto que realizó el reggaetonero en la misma fecha. "Tú di no más, hay gente que está borracha y no se acuerda", agregó el también conductor de televisión.



Luego, Carloncho comenzó a realizar comentarios desatinados con sus compañeros de radio sobre Roger Waters, legendario fundador de la banda Pink Floyd, al comparar la asistencia de ambos conciertos.



"El más perjudicado fue Roger Waters, cantó para cuatro gatos", señaló Carloncho.



Pero no todo quedó allí. También se comenzó a burlar del apellido del cantante británico: "Es Roger Waters, como water", sostuvo el conductor de radio. "¿Tú lo conoces?", preguntó uno de sus compañeros en medio de risas. Carloncho solo atinó a responder: "Sí, ¿tú crees que sabes más de inglés que yo?".



Roger Waters con el 'Tour ‘Us + Them' obtuvo la mayor frecuencia de público con 24,802 asistentes, superando a 'Barrio Latino' (23,764) y Daddy Yankee quedó en último lugar con 8,825 espectadores.



Puedes escuchar las palabras de Carloncho sobre el concierto de Roger Waters a partir del minuto 23.