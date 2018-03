'Carloncho' a Diego Chávarri: Primero que lea a Mario Vargas Llosa si quiere discutir conmigo [VIDEO]

Diego Chávarri no se quedó callado y le respondió a ‘Carloncho’, quien lo tildó de ‘pollo inflado’.



“Lo único que puedo decirle es que cambie su estilo de vida, su forma de comer. Yo no tengo culpa que aquí converse con Rosángela o que tenga una amistad con Brenda Catalina. No es mi culpa que les llame la atención”, dijo Diego Chávarri.



En tanto, ‘Carloncho’ ninguneó al ‘guerrero’ y dijo que si quiere discutir, que lea mínimo tres libros del escritor Mario Vargas Llosa.



“Tendría muchos adjetivos para decir, pero sería entrar en un terreno donde él vive, que es el show. Yo facturo por mi inteligencia, por mis dos carreras, no voy a estar en esas discusiones. Que agarre un libro. Yo no podría entablar una discusión con alguien que no puede hilar una oración. Que se lea como mínimo tres libros de Mario Vargas Llosa”, dijo 'Carloncho'.



