‘Carloncho’: "Diego Chávarri es el picón" [VIDEO y FOTOS]

El popular ‘Carloncho’ aseguró que no se molestó con Diego Chávarri cuando el ‘guerrero’ le dijo que era ‘más bonito que él’ en el set de ‘En boca de todos’.



¿Qué pasó con Chávarri?

Me vaciló y también entré al vacilón.



Pero no te ‘picaste’...

¡Nooooo! De verdad no, lo diría. El ‘picón’ es él, pero tampoco me voy a quedar callado.



¿Todo en paz?

No tengo el ánimo de entrar o detenerme en esas cosas que forman parte a veces de la diversión en televisión, pero envía unos dardos que desnudan su narcisismo y hay que ponerle su parchecito con cariño y buena onda. Si vacilarme es decir: ‘Soy más bonito que tú’, creo que hay una deficiencia de autoestima. (C. Chévez)