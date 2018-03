‘Carloncho’ calificó de ‘pollo inflado’ a Diego Chávarri, después que el ‘Diablito’ lo ninguneó en sus redes sociales.



“El otro día escuché a Diego Chávarri que me estaba ninguneando. Dieguito, con cariño, por favor yo no entro en polémica, muchacho. Si te sientes bien como estás, pues bien. Ahora, no siempre los pollos que inflan en el mercado son los más ricos. Yo soy gallito de corral, más rico”, dijo entre risas el panelista de ‘En boca de todos’.



Asimismo, felicitó a Rosángela Espinoza si es que realmente tienen intenciones de iniciar un romance con Diego Chávarri.



“¿Están coqueteando? Está bien, qué viva el amor. Si ambos quieren, que se realicen. Sería una relación bien bonita. Es como hacer juegos pirotécnicos en una estación de petróleo”, sostuvo ‘Carloncho’.



