‘Carloncho’ pide disculpas tras fuertes comentarios y aclara que no mencionó a Rosángela Espinoza

En la última edición de su programa en radio Moda, ‘Carloncho’ pidió disculpas y dijo sentirse molesto porque descontextualizaron sus declaraciones sobre sus exparejas y precisó que nunca mencionó a Rosángela Espinoza.

El programa de Magaly Medina puso al aire el comentario de Carloncho sobre Rosángela Espinoza donde la minimiza y tilda de ‘pollo sancochado’.

“Si ustedes creen que la única vez que he comido pollo sancochado fue esa, se equivocan. Yo he comido pollo sancochado, el rata me va a entender, chicharrón, doble plato, manjares. He comido 20 veces mejores manjares y me he chupado el plato y me he chupado el hueso y me he metido el rocoto para que me pique todavía y con chupada de plato. Las cosas son como son, hermano”, recalcó sin desparpajo y orgullo Carloncho, popular locutor radial.

LAS DISCULPAS DE CARLONCHO

TROME | ‘Carloncho’ pide disculpas tras fuertes declaraciones

Sobre el escándalo que generaron sus declaraciones, ‘Carloncho’ dijo que trató de hacer un chiste antiguo cuando hizo referencia a lo de la comida, en comparación a sus exparejas.

“Mil disculpas por lo que conté, es un chiste antiguo y que yo lo adecué al tema del día. Sonó horrible, feo, sonó mal. Mil disculpas”, dijo ‘Carloncho’, quien aclaró que sus comentarios han sido sacado de contexto.

“Me molesta que se descontextualice, que pongan a una persona que no tiene nada que ver con el chiste que conté. Ya pasaron 5 años desde esa relación (Rosángela Espinoza), no la metan a ella, tengo más vida que eso”, agregó el locutor.

CARLONCHO VS. MAGALY MEDINA

Finalmente, envió un mensaje indirectamente a Magaly Medina quien lo criticó duramente por sus expresiones. “Me molesta que piensen que mis oyentes son de desagüe, de penal, de barrio, los peores”, señaló Carloncho.

“Eso es peor, que la gente se sienta superior y que haga una discriminación asolapada, sentirse rica, regia pepón, para humillar al resto. Eso si me molesta, que digan ‘tengo más plata’. Cuando me retire de esto, yo voy a hacer algunas cosas que me nacen y que me aguanto por respeto a un grupo de personas. Mientras yo tenga a mi madre, voy a seguir tranquilo por ella”, puntualizó.

Magaly Medina tilda de asqueroso a Carloncho por comentario contra Rosángela Espinoza | Trome | Video: ATV