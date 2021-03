EN MEDIO DE LA POLÉMICA. Carlos Enrique Banderas, más conocido en Chollywood como Carloncho, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de unos lamentables comentarios sobre su expareja Rosángela Espinoza, a quien comparó con un plato de comida.

Todo empezó cuando un seguidor de su programa en Radio Moda, ‘El Show de Carloncho’, le reclamó por decir que jamás se había enamorado. El locutor contestó de forma deplorable refiriéndose indirectamente a la ‘chica selfie’ y comparándola con un ’pollo sanchochado’.

“No quiero ser cobarde, pero estar enamorado es otra cosa... Siempre dicen ‘ah, como alguien es bonita, esta se dobló, Nicaragua hermano... Si ustedes creen que la única vez que he comido pollo sancochado fue esa, se equivocan. Yo he comido pollo sancochado, chicharrón, doble plato, manjares. He comido 20 veces mejores manjares y me he chupado el plato y me he chupado el hueso y me he metido el rocoto para que me pique todavía y con chupada de plato. Las cosas son como son hermano”, dijo levantando la indignación.

LO APARTAN DE EBDT

El miércoles pasado Ricardo Rondón, quien se encuentra solo a cargo de la conducción de EBDT porque Tula Rodríguez y Maju Mantilla se encuentran en cuarentena tras contagiarse de coronavirus, tomo unos minutos de su programa para informar sobre la separación de su excompañero. “Ante una situación como esta, que evidentemente no tiene mayor justificación, el canal y ProTv Producciones han decidido, ante esta coyuntura, separar a Carloncho de En Boca de Todos debido a los desafortunados comentarios que hizo”, aseveró el conductor.

Al respecto, aseguró que si bien Carloncho es su amigo, cometió un error y ahora tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. “Es una lástima, es una pena, espero que en algún momento las cosas se arreglen por su bien y no vuelva hacer comentarios tan lamentables. Este es un programa femenino, familiar, dedicado a toda la familia peruana...”, agregó.

LO SACAN DE‘EMPRENDEDOR PONTE LAS PILAS’

Carloncho también fue separado del programa de ProTv, ‘Emprendedor ponte las pilas’, y fue reemplazado por Juan Carlos Orderique, quien agradeció la oportunidad, pero también indicó que no es el reemplazo del conductor de Tv y evitó pronunciarse al respecto.

LA VERDADERA EDAD DE CARLONCHO

A raíz de la polémica por sus comentarios machistas, muchos se preguntan ¿cuántos años tiene Carloncho? Mientras algunos aseguran que aún está en la base tres, otros indican que ya se acerca a los cincuenta años.

La interrogante fue absuelta hace algunos años por una de sus exparejas, Jacquelyn Llerena, quien en una entrevista con el desaparecido programa ‘Hola a Todos’, reveló la verdadera edad del locutor del ‘Show de Carloncho’.

Carlos Enrique Banderas tiene 47 años, ya que en el 2017, época en la que su expareja lo ‘echó', tenía 43.

Jacquelyn Llerena indicó que ella estuvo con Carloncho desde los 19 años, pero lo conoció cuando tenía 17. Entonces, si sacamos cuentas, el locutor de radio Moda tenía 34 años cuando inició su relación amorosa y 32 cuando conoció a la adolescente Jacquelyn.

Incluso, el año pasado muchos molestaron a Carloncho y Rosángela Espinoza con la canción ’40 Y 20’ de José José, ya que el exconductor de ‘Verano Extremo’ está en la base 4, mientras que la popular ‘Rous’ estaría recién en los 20.

