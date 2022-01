Carloncho, luego de reaparecer en el programa ‘En boca de todos’ , después de diez meses de su abrupta salida, y disculparse por las lamentables expresiones que tuvo, comentó que se le han presentado algunas ofertas para regresar a la televisión que espera se concreten, pues extraña la pantalla chica.

Carloncho, ¿ya vuelves a ‘En boca de todos’?

(El aparecer) Fue no estar alejado, pasó un tiempo prudencial y creo que también por los años que estuve (seis consecutivos) soy del medio también y se extraña de todas maneras. Si salía, tenía que ser con ellos lógicamente.

Claro, pero este acercamiento es por un proyecto a futuro...

Eso no lo sé aún, pero proyectos siempre hay, la idea es que se concreten.

¿Se especuló que conducirías ‘Habacilar’?

Me imagino, hay muchos nombres en lista.

Raúl Romero fue tu referente en la TV

Lo admiro, recuerdo que cuando recién había entrado a la radio, tenía 15 años, fui a su programa por el día del locutor, aún conservo ese video.





MAJU LE JALÓ OREJAS

Luego que Carloncho ofreció disculpas públicas en el programa ‘En boca de todos’, Maju Mantilla intervino para enfatizar que el accionar de su excompañero no estuvo bien, pues como figura pública jóvenes lo siguen y “pueden replicar cosas que no se deben hacer ni decir”.

“Como tú dices, uno cuando está en el medio y hay muchas personas que te siguen y escuchan hay que tener mucha responsabilidad y respeto por lo que se dice y hay cosas que no se pueden justificar en cuanto a tu accionar, pero es importante que uno reconozca, asuma sus errores y pida perdón. Hay jóvenes que te siguen, que te toman como ejemplo y modelo y no pueden replicar cosas que no se deben hacer ni decir”, sustento la modelo.

VACUNARON A SU MAMITA

Antes de su aparición en televisión Carloncho empleó sus redes sociales para contactarse con su público y contar que podía respirar tranquilo porque ya habían vacunado a su mami contra el Covid- 19.

“Después de más de un año tengo un respiro, un aliento, tal vez un poco de calma. Tantos temores que se combinan con optimismo y que abrigan esperanza. Son tiempos difíciles y cada persona marca sus propios objetivos. Yo lo llamé ‘mi misión’ y sé que no ha concluido aún (primera dosis) pero después de mucho tiempo pude dormir tranquilo y sin sobresaltos”, escribió junto a una serie de fotos de su madre tras recibir la vacuna.

Carloncho contó que vive con sus padres ancianos y que su mayor objetivo es cuidarlos y protegerlos. “Tomé distancia, mascarilla en casa y un año encerrado en mi cuarto (solo al trabajo) no lo llamo sacrificio, para mí es compromiso”, agregó en su post.

MÁS INFORMACIÓN: