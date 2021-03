Carlos Enrique Banderas, conocido como ‘Carloncho’, no ha estado alejado de la polémica. El locutor y ahora exconductor de En boca de todos posee una dinamitante personalidad que ha explotado cada vez que alguien osa jugarle una broma que no le parece correcta.

Y, pese a que han pasado años desde que protagonizó el tan comentado escándalo policial, la siempre polémica actitud de ‘Carloncho’ nuevamente sale a relucir y es duramente criticada a tal nivel que los directivos de ProTV decidieron separarlo del magazine familiar que presentaba junto a Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón.

En esta nota, recopilamos algunos de los comentarios más polémicos que Carloncho ha dado en su etapa televisiva y radial. Recordar es volver a vivir.

Magaly Medina tilda de asqueroso a Carloncho por comentario contra Rosángela Espinoza | Trome | Video: ATV

SU PELEA A CORREAZOS CON LUCAS PIRO

Una conversación con Rosángela Espinoza se filtró en el 2015 luego de que se revelara que el locutor agredió a correazos al bailarín de la modelo, el argentino Lucas Piro, por un tema de celos. En su defensa, dijo que también lo iba a denunciar.

“Voy a también (denunciarlo). Porque, o sea, a mí no me van a destruir fácil. Yo ahorita me estoy yendo a poner una denuncia. Ahorita voy a decir que igual también pues me he sentido agredido. Igual tengo que hacerlo. Voy a meter la denuncia que un ciudadano extranjero ha arremetido en el lugar donde yo estaba viviendo. Tengo que decir cosas también. Ahorita voy a llamar a a mi abogado. Si él ya me denunció, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados y también lo voy a denunciar”, dijo Carloncho.





PIDIÓ DISCULPAS POR CORREAZOS, PERO DICE QUE SOLO FUE UNA VEZ

Tras el violento episodio, el locutor de Radio Moda intentó explicar el episodio que protagonizó y que le costó ser denunciado en la comisaría de Santiago de Surco.

“Y esto sí es cierto, y yo tengo que contar la verdad. Yo debo contar la verdad para luego no quedar mal. Yo lancé solo una vez (la correa). Es una actitud incorrecta y he ofrecido disculpas a todo el mundo”, dijo en aquel entonces.





ABANDONÓ PROGRAMA EN VIVO

Tras la polémica con Rosángela Espinoza, ‘Carloncho’ no soportó que inviten a un amigo de la chica selfie a una de las ediciones del programa ‘Verano extremo’ que conducía en Latina. El locutor simplemente dejó a todos plantados.

“Yo jamás voy a responder a personas que viven del mundillo del espectáculo y del arrabal. Yo no vivo del arrabal. Muchas gracias. Estoy aquí hace rato. Me debo a la gente, al pueblo. Si quisiera hacer show, lo haría. No vivo del arrabal. Me siento súper indignado y se lo digo a la gerencia del canal. Estoy súper indignado por la presencia de ciertos personajes, que se los puede invitar en otro lugar, pero si estoy yo, solo exijo un mínimo de respeto”, comentó.





PAGABA LOS TELEFONOS DE SU EX

Tras salir a la luz su romance con Rosángela Espinoza, su expareja a Jaquelyn Llerena salió a declarar que el locutor le había sido infiel, aparentemente. ‘Carloncho’, para defender nuevamente, dio a entender que mantenía a la familia de su ex.

“Hay mucho resentimiento de la familia conmigo, en el sentido de que hay muchas cosas que se les van a acabar (…) Por ejemplo, hoy hay unos teléfonos que no me pertenecen a mí, y que pago mensual y tengo que cerrar algunas líneas que me pertenecían y que yo pagaba (…) De repente se ponen nerviosos porque algunas cosas se les van a cortar”, precisó.





‘TEMAS SENSIBLES EN SU PROGRAMA DE RADIO’

Su programa ‘El show de Carloncho’ se vio envuelto en la polémica luego de que usaran el tópico ‘Es de gay’ para que sus oyentes expresen comentarios ofensivos. A respecto, él se justificó de esta forma.

“Lo que sucede es que hay gente demasiado sensible y que de alguna u otra manera se le ha dado un poder. (…) ¿Cómo saltar hasta el techo por cualquier cosa por poner algunos hashtag? También ellos mencionan que nosotros vivimos en un país de mononeuronales (…) Es decir, ellos son la sociedad importante y nosotros somos unos mononeuronales porque, de repente, pensamos diverso a lo que piensan ustedes (...) Soy defensor de la Unión Civil. Yo apoyo la Unión Civil y lo queremos desde aquí, y por eso hemos decidido quitar ese post”, dijo Carloncho.





SOBRE ROSÁNGELA ESPINOZA, CINCO AÑOS DESPUÉS

Hace unos días, un oyente le envió un audio tildándolo de mentiroso y pidiéndole que haga memoria sobre la ‘Z’ del zorro, en clara referencia a las imágenes de cuando correteó con una correa al bailarín Lucas Piro por coquetear con su expareja cuando ambos participaban en ‘El Gran Show’.

“Si ustedes creen que la única vez que he comido pollo sancochado fue esa, se equivocan. Yo he comido pollo sancochado, el rata me va a entender, chicharrón, doble plato, manjares. He comido 20 veces mejores manjares y me he chupado el plato y me he chupado el hueso y me he metido el rocoto para que me pique todavía y con chupada de plato. Las cosas son como son hermano”, recalcó orgulloso el locutor radial.

Carloncho lanza polémico comentario contra Rosángela Espinoza | Trome | Video: Atv