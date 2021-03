DESATINADO Y MACHISTA. Carlos Enrique Banderas, también conocido como ‘Carloncho’, se convirtió en tendencia en Twitter tras sus declaraciones en un programa radial. El locutor y presentador de televisión se refirió a sus exparejas como si fueran platos de comida. Así se escucha en un reportaje de Magaly TV La Firme.

“Si ustedes creen que la única vez que he comido pollo sancochado fue esa, se equivocan. Yo he comido pollo sancochado, el rata me va a entender, chicharrón, doble plato, manjares. He comido 20 veces mejores manjares y me he chupado el plato y me he chupado el hueso y me he metido el rocoto para que me pique todavía y con chupada de plato. Las cosas son como son, hermano”, dijo el locutor radial.

El reportaje de Magaly TV La Firme sugiere que la declaración fue hecha por la relación que sostuvo el locutor radial con Rosangela Espinoza, integrante de Esto es Guera. No es la primera vez que el locutor es cuestionado por esta relación que terminó mostrando el lado agresivo de Carloncho, aquí te recordamos ese episodio.

ROMANCE DE REALITY

La relación entre Rosángela Espinoza y Carloncho no estuvo alejada del escándalo. La chica selfie y el locutor de radio fueron ‘ampayados’ por las cámaras de Latina y las imágenes fueron difundidas por el ‘Verano Extremo’, programa en el que ambos trabajaban en abril de 2016.

Posteriormente, la pareja siguió su romance. Rosángela Espinoza ingresó a El Gran Show mientras que Carloncho asumió el rol de cuarto juez en Yo Soy. Sin embargo, la relación llegó a su fin cuando el locutor radial correteó a correazos a Lucas Piró, pareja de baile de la chica selfie.

Lucas acompañó a Rosángela Espinoza a su casa porque ella terminó llorando, luego del duelo de baile que protagonizó con Leslie Shaw en ‘El Gran Show’. Esta situación molestó a Carloncho, quien agredió al coreógrafo.

“Lo que se comenta es que Carloncho estuvo llamando a Rosángela Espinoza y no le contestaba. Cuando llegó a su casa se dio con la sorpresa que Lucas estaba al volante del carro de ella y al verlo lo bajó, le habría dado un puñete y lanzado un correazo. Esa reacción desconcertó a la ‘Reina del selfie’, quien pidió auxilio en plena calle. Después de eso él se fue gritándole que habían terminado”, contó una fuente de Trome.pe

LE PROHIBIÓ TRABAJAR

La relación entre Carloncho y Rosángela Espinoza sólo duró seis meses, de abril a septiembre, terminó con el episodio de la agresión del locutor radial al bailarín. En 2018, la integrante de Esto es Guerra contó a este diario que el locutor radial era una persona extremadamente posesiva.

“Cuando empecé a salir con el locutor, todavía no estábamos en plan de enamorados, pero noté que era una persona muy celosa. Agradezco a Dios que comencé a cumplir mis sueños, porque él quería que me retire de la televisión y esas condiciones no las comparto. Siempre voy a resaltar su talento y profesionalismo, pero las personas posesivas y celosas no van conmigo. No estoy diciendo que sea malo, pero a veces uno piensa que es así, pero al final no lo es. A veces proyectan una cara en televisión que no es”, manifestó Rosángela Espinoza.

Asimismo, acotó que ‘Carloncho’ sentía celos del bailarín Lucas Piro, quien era su pareja de baile en ‘El gran show’. “Tuvimos una discusión porque me tocó bailar con Lucas y él me dijo que nos iban a emparejar. Yo le dije que si no me iba a apoyar, todo se terminaba, así de simple. Me decía que no iba a ganar, me bajaba los ánimos”, precisó Rosángela Espinoza.

