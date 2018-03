Carloncho se encuentra en Miami para cubrir las incidencias de lo que fue el partido Perú vs. Croacia. El conductor de 'En Boca de Todos' pasó más de una anécdota en la tierra del 'Tio Sam', pero la fotografía que se tomó con Christian Cueva y Luka Modric fue lo que más ha llamado la atención en sus redes sociales.



El conductor de 'En Boca de todos' no dudó en tomarse una foto con Christian Cueva previo al partido de Perú vs. Croacia, pero esta vez sus seguidores notaron un detalle que difícilmente pasa desapercibido: el color de los dientes de ambos personajes y que ambos son la versión 'Navarrete - Panini'. "Buena Carloncho y Cueva, igualito corte de cabello", "Carlonchito creo que falta blanqueamiento", "Esos dientecitos tienen blanqueamiento", "los dientes de Cueva son más blancos", "Navarrete - Panini jajaja"



Pero horas antes, Carloncho se encontró en el Hard Rock Stadium con la estrella de la selección de Croacia Luka Modric y no dudó en pedirle una fotografía para colgarla en sus redes sociales. Lo que no se esperaba el locutor de radio es que esta imagen iba a ser también punto de burlas de sus seguidores.

A Carloncho le dijeron de todo. Algunos le indicaron que "para la próxima dile que te vas a tomar una foto para que no lo agarres desprevenido", "lo salaste", "parece que Luka Modric no quería la foto", "parece Gareca", "la cara de disgusto de Modric es un poema! Sueltame oe weon", entre otros comentarios.