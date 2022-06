Carlos Alcántara se pronunció sobre la relación con su sobrino, el integrante de Hablando Huevadas Ricardo Morán, luego de la controversia desatada tras la broma de mal gusto sobre la selección de futsal down, realizado en el conocido show de YouTube.

TE VA A INTERESAR: GINO ASSERETO BORRA CASI TODAS SUS FOTOS DE INSTAGRAM, TRAS BRONCA ENTRE JAZMÍN Y MAGALY

“Es un tema bien delicado de hablar porque es un sobrino directo, hijo de mi prima hermana, pero yo tuve una desvinculación de toda la familia de mi papá tontamente, pero quiero aclarar que la prensa te enfrenta sin que tú te enfrentes. Yo nunca he dado nombre ni nada, yo he hablado en general”, manifestó Alcántara.

‘Cachín’ afirmó que cuando realizó su reclamo, s e puso en los zapatos de tantos papás y mamás que luchan a diario para sacar a adelante a su hijos. “Tan duro y difícil que es, y que después eso sea motivo de burla y se sienten con derecho que lo suyo es humor. Bueno, es su rollo, no me voy a meter, pero cuando me tocan a los míos yo voy a saltar siempre”, manifestó.

Carlos Alcántara aclaró que este tema no es dirigido a su sobrino ni al compañero de éste en Hablando Huevadas, porque si es así se los dice en persona ‘ohe loco ven vamos a hablar un ratio’. “Les digo las como son y punto, ya no es tiempo de arreglar las cosas con malcriadez, ni golpes ni nada”, manifestó.

RICARDO MENDOZA REVELÓ QUE NO ESTARÁ EN ¡ASU MARÉ 4!

Días antes de la emisión del reportaje Ricardo Mendoza de Hablando Huevadas reveló que no estará en la próxima entrega de la cinta de Carlos Alcántara ‘Asu mare 4′, según dijo debido a ‘recientes hechos’, que provocaron que prescindan de sus servicios. “Me metieron un floro”, afirmó.

Mendoza reveló que tuvo una reunión con ellos (la producción de la cinta) y ‘le metieron un floro’, además, que está bien, porque “ya no pueden pagarle la plata que necesita”.

CARLOS ALCÁNTARA SOLO TIENE EL 10% DE LA VISIÓN EN EL OJO DERECHO

Carlos Alcántara dio a conocer que padece de glaucoma y que solo le queda el 10% de visión en su ojo derecho. El actor indicó que esta situación lo ha afectado emocionalmente.

“Tengo algo que a mí me ha afectado bastante emocionalmente, y es perder un sentido. Tengo glaucoma, padezco de glaucoma hace tres años, tengo varias operaciones por eso, tengo una válvula en el ojo derecho, casi me queda un 10% de visión”, expresó Carlos Alcántara en Día D.





MÁS INFORMACIÓN: