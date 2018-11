Carlos Alcántara: "Nunca inventé nada en 'Asu Mare' | FOTOS

Carlos Alcántara confirmó que este es el final de ‘ Asu mare’ y aseguró que no ha inventado nada, pues su vida da para hacer más

películas, pero prefiere contar otras historias.

"Tengo sentimientos encontrados porque es el fin de una historia. Recordaba que empecé haciendo el show en el desaparecido 'Satchmo’ y ahora estamos estrenando la tercera película. Agradezco al público por haberme acompañado en esta locura y no habrá una cuarta", reiteró Carlos Alcántara.

Luego, agregó que ni una gran recaudación lo hará cambiar de opinión. "Estamos en la capacidad y necesidad de hacer otro producto que no sea ‘Asu mare’. Ya se pueden quedar tranquilos los detractores, que siempre dicen que estiramos la historia como chicle, pero aquí no se inventa nada, hay una historia detrás... aún me quedan 25 años por contar y podría hacer más películas", indicó Carlos Alcántara.

Finalmente, comentó que ya tiene en mente una nueva historia para empezar a darle forma. “Le he contado a Miki (Valladares) y le ha gustado la idea”, detalló Carlos Alcántara.

Por su parte, Emilia Drago dijo sentir nostalgia por el final. “Ha sido una linda historia, espero que el público disfrute la tercera parte, es muy divertida, pero no dejo de sentirme un poco apenada. Hemos vivido muchas anécdotas, he hecho muchos amigos y quedará en el recuerdo de todos”, enfatizó.