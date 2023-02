LO MULTIPLICA POR CERO. Carlos Alcántara fue consultado por el anuncio de Ricardo Mendoza sobre “su verdad”, ya que según dijo se verá “quién se cuelga de quién”. El popular ‘Cachín’ afirmó que no su sobrino no forma parte de su película y no tiene sentido hablar de él.

“Acá no tiene sentido hablar de él, acá no está él, aquí está el elenco que tiene que estar (...) He sido claro, él no quiso estar acá y no esta, su proyecto es más importante, y nada, yo feliz que le vaya bien”, expresó.

Asimismo, remarcó que no piensa contestarle más. “Yo no voy a entrar en dime que te diré, ya estoy viejo para eso”, agregó.

¿Qué le dijo Carlos Alcántara a Ricardo Mendoza?

El popular ‘Cachín’ no dudó en afirmar que su sobrino puede hacer lo que desee, esto en referencia a la promoción que realizó sobre su verdad.

“Que se dedique a lo suyo, que sea feliz y bacán. Que gane la plata que tenga que ganar que le de prioridad a las cosas que tenga que darle, pero aquí no está”, manifestó.

