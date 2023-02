¡CONTUNDENTE! Carlos Alcántara brindó una entrevista a Verónica Linares y se refirió a Esto es Guerra, programa que conduce Johanna San Miguel y Renzo Schuller; pese a que reconoció que ambas figuras son sus amigos, remarcó que cuando ha ojeado el programa ha visto “la toxicidad”.

“Yo lo veo, digamos que a veces relojeo un ratito porque soy amigo de la chata y Renzo, veo qué están haciendo, el formato y para mí son cinco segundos y ya sé lo que están haciendo. De repente hay algo gracioso, pero no me la creo tanto. Lo que sí veo es la toxicidad de la televisión, porque te prenden las luces y empiezas (a sonreír) y en corte (dejas de sonreír) y otra vez así”, explicó.

No obstante, indicó que no tiene nada en contra de los integrantes del reality de competencia. “La gente tiene que aprender que en la televisión tú no te la puedes creer, tú debes entrar y salir, porque o si no te vuelves un títere, un payasito (...) Los chicos de Esto Es Guerra genial que ejerciten su cuerpo y compitan, pero es un formato en donde pasa la cámara y (hacen muecas)”, dijo.

Carlos Alcántara sobre la TV: “Si miras un programa sin sonido todos parecen locos”

En otro momento de la entrevista, Carlos Alcántara recomendó a Verónica Linares realizar un ejercicio mientras mira la TV.

“Mira un programa sin sonido y todos parecen locos. Si tú lo miras así, los ves como monitos. Todos los conductores tienen que pasar por esa fantasía. Es bonito, pero la cosa es que no te quedes en eso porque vas a sufrir, ya que al final es mentira”, añadió.

