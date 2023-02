Dejó los complejos de lado. Carlos Alcántara fue el invitado del nuevo episodio de ‘Tal cual’, segmento de entrevistas conducido por Patricio Suárez Vértiz en su canal de YouTube. El actor habló largo y tendido sobre parte de su vida y su carrera.

Sin embargo, el popular Cachín recordó los complejos que tenía cuando era adolescente, los cuales ya superó: “Yo tenía bien claro que quería ser pitucos, quería ser rubio, quería ser blanco, quería tener apellido extranjero”

No solo era el físico, Alcántara también indicó que se sentía mal por no tener prendas de vestir adecuadas para ir a un quinceañero: “Muchos complejos de ser flaquito, de no tener ropa, irme a una fiesta“.

‘Cachín’ confesó que superó todos esos complejos gracias al taller de claun liderado por July Naters: “El claun hizo aceptarme como soy, quererme como soy”, expresó Carlos Alcántara.

Carlos Alcántara asegura no tener nada en contra de ‘EEG’

Carlos Alcántara visitó este miércoles 8 de febrero el set de ‘Mande quien mande’ para hablar sobre el próximo estreno de ‘¡Asu mare! Los amigos’. Sin embargo, no pudo evitar ser consultado respecto a la crítica que hizo al reality de competencia ‘Esto es guerra’.

“Llegamos y dijimos, Carlos tiene una mala onda con ‘Esto es guerra’. Queremos ir directo”, cuestionó María Pía Copello.En esa línea, Alcántara sostuvo que no se atrevería a hablar mal de un canal de televisión en el que ha trabajado.

“Yo vengo de la televisión, es más, he trabajado en este canal a la misma hora… entonces donde se come, no sé… Se repiten las noticias sin una fuente real. No tengo nada en contra ni he dicho nada en contra del programa ‘Esto es guerra’”, sentenció.

