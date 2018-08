Carlos Alcántara sobre el lamentable ataque a su hijo en redes: "Uno tiene que estar orgulloso de sus hijos" | VIDEO

Carlos Alcántara se pronuncia. El actor de 'Asu Mare' decidió hablar sobre el lamentable altercado que tuvo que vivir en redes sociales con un desadaptado que no dudó en ofender a su hijo Lorenzo.

'Cachín' manifestó que en pocas ocasiones contesta lo que le escriben en redes sociales, pero trata de hacerlo con humor. Sin embargo, en esta ocasión, Carlos Alcántara reconoció que, como primera reacción, quiso insultar al sujeto que ofendió a su hijo, pero luego pensó que caía en lo mismo que ese desadaptado.

"Normalmente leo los comentarios que la gente pone. Entonces leo esto. Esto lo ha escrito una persona, no una máquina. ¿Cómo puede ser? En ese momento me sentí bastante indignado y comencé a contestar, cosa que no hago. Entonces empecé a escribir, insultándolo pero dije: '¿Por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo lo mismo que él'", dijo Carlos Alcántara para el programa Domingo al Día.

Carlos Alcántara no puede creer que "un peruano" realice tan triste comentario.

"Soy una persona que no se mete con nadie. Soy lo más profesional que puedo, que se mata por su hijo Lorenzo viendo qué más puedo hacer para sacarlo adelante. A él lo cuidamos como cuidaríamos a otro niño sin ninguna necesidad especial. Pero es un chico con dificultades y durante muchos años gastamos para sacarlo adelante. Uno tiene que estar orgulloso de sus hijos como vienen", dijo Carlos Alcántara.

Además, el actor no quiso perder la oportunidad de agradecer a todas las personas que le brindaron su apoyo tras recibir el comentario en redes sociales contra su hijo. Carlos Alcántara reconoció que la cantidad de usuarios en redes que le escribieron tras el hecho fue desbordante.

"Quiero aprovechar las cámaras para agradecer a tanta persona que conozco y no conozco por todos los mensajes, los comentarios hacia nosotros, hacia Lorenzo y hacia todos los niños que se merecen un respeto. Se los agradezco de corazón", declaró Carlos Alcántara.

Carlos Alcántara sobre ataque a su hijo

