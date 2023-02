Carlos Alcántara está en medio de la polémica después de afirmar en una entrevista que no tiene una formación en dirección cinematográfica y que se basó en tutoriales para llevar a cabo su última película, ‘Asu mare 4: los amigos’.

Todo ocurrió cuando ‘Cachín’ le brindó una entrevista al periodista Luis Carlos Burneo en el canal de YouTube ‘La Habitación de Henry Spencer’, las cuales han generado controversia en las redes sociales.

“Yo creo que es acumular experiencia. No he estudiado dirección, pero digamos que ahora, cuando tuve que asumir la dirección, empecé a ver algunos tutoriales”, dijo Alcántara.

Después del desliz, recordado Machín de Pataclaun confirmó sus palabras y admitió que no tendría una respuesta si se le preguntara acerca del cine.

“Sí, porque (...) yo no soy una persona formada en dirección ni formada en cine. Si me preguntan sobre cine, de verdad que no sé mucho”, agregó con total sinceridad.

Carlos Alcántara reconoce que dirigió ‘Asu mare 4′ con tutoriales

‘Cachín’ reconoce que aprendió a dirigir ‘Asu mare 4’ con tutoriales. Video: Willax

TE PUEDE INTERESAR: