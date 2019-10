Carlos Alcántara respalda nueva generación de 'Pataclaun' y pide que confíen en el talento de July Natters

Carlos Alcántara aseguró que se siente contento con la nueva generación de ‘Pataclaun’, donde participan Mateo Garrido Lecca, Gino Pesaressi y Cathy Sáenz.



“Me parece que es una oportunidad de ver nuevos rostros, gente que tiene otro chip en la cabeza, no nos quedemos con lo tradicional cuando hay la posibilidad de ver nuevos talentos”, sostuvo Carlos Alcántara, quien participa en la película ‘Dedicada a mi ex’ que se estrena el 7 de noviembre.

“De Mateo Garrido tengo buenas referencias. A Gino Pesaressi no lo conozco, pero tiene ángel, tiene luz. De Cathy Sáenz todo el mundo habla de la calidad que tiene, la versatilidad... confíen en el talento de July Natters, ella no va a poner en la cancha a quienes no tienen las condiciones”, acotó.

NUEVA GENERACIÓN DE PATACLAUN



Hace unas semanas, a través de Instagram, July Naters reveló un video con el que anuncia la nueva temporada de Pataclaun con nuevos y conocidos rostros. Cathy Sáenz y Mateo Garrido Lecca integrarán el nuevo elenco de los 'narices rojas'.



Nuevos actores se han sumado al elenco de la familia ‘ Pataclaun’ y taller de clown. Rodolfo Reaño, Luciana Roy, Gino Pesaressi, Armando Machuca, Cathy Sáenz, entre otros más formarán parte de este proyecto.



En el video promocional, se aprecia a July Naters recordando los elementos característicos de la primera versión de 'Pataclaun' y de 'El Santo Convento'. Acto seguido, presenta a su nuevo elenco.