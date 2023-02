Carlos Alcántara y el reparto principal de ‘Asu Mare: Los amigos’, la cuarta entrega de la saga de Asu Mare, se reunieron este miércoles 1 de febrero en una conferencia de prensa para hablar sobre la cinta, que se estrena el próximo jueves 9 de febrero en cines a nivel nacional.

El director, productor y actor aseguró que para él, esta cuarta película marcará el fin de las entregas de Asu Mare, aunque espera seguir trabajando en nuevos proyectos con la nueva generación de artistas peruanos de la pantalla grande. “Creo que tenemos las posibilidades de hacer otras cosas y hay una nueva generación increíble de actores y actrices que tienen la capacidad de asumir cualquier reto, cualquier personaje, vamos a probar”, acotó.

‘El Chato’ (Miguel Vergara), ‘Poroto’ (Emilram Cossío), ‘Lechuga’ (Franco Cabrera) y El Culi’ (Andrés Salas); protagonistas de "¡Asu Mare! Los amigos". (Foto: Tondero)

Asimismo, reveló que ya ha pensado en su próxima cinta y espera contar en ella sus experiencias escolares. “Yo tengo en mente, quiero hacer una película que tiene que ver... cada vez que cuento cosas, anécdotas de mi educación, de mi colegio, hay un montón de material y la gente se ríe y no me cree porque les cuento algunas cosas que yo he vivido en carne propia en el colegio” , refirió Carlos Alcántara.

La saga de ‘Asu mare’ terminaría con su cuarta película ‘Asu mare: Los Amigos’. Video: Carla Chevez

¿DE QUÉ TRATA ASU MARE 4?

La productora Tondero lanzó el tráiler oficial de ‘Asu Mare: Los amigos’, donde los personajes de Cachín, Culí, Lechuga, Chato y Poroto se lucen como protagonistas encarnados por los actores Carlos Alcántara, Andrés Salas, Franco Cabrera, Emilran Cossio y Miguel Vergara. Se trata de un spin-off de la trilogía cinematográfica.

La trama gira en torno a las adversidades que tendrán que atravesar los protagonistas, con una herencia que los pondrá a prueba. Estas vicisitudes los colocarán en divertidas situaciones y los enfrentarán a oscuros personajes que intentarán boicotear uno de sus sueños más anhelados.

Según contó Franco Cabrera para Trome, la historia habla de la amistad, la lealtad y qué tan firmes somos para respetarla en diferentes circunstancias. Además, reveló que el rodaje duró solo un mes y que tuvieron que improvisar mucho.

Asu Mare: Los amigos se estrena este jueves 9 de febrero en todos los cines a nivel nacional.

‘Asu Mare 4: Los amigos’ estrena título y nuevo avance. La película llegará en verano del 2023. (Foto: Tondero)

