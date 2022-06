Los actores Carlos Alcántara y Daniela Camaiora anunciaron el estreno de la película ‘Igualita a mí’ y el popular ‘Cachín’ contó que se sintió muy identificado con su personaje de ‘Fredy’ porque él también era un amante de la noche.

“Definitivamente escogí hacer esta película porque me sentí identificado, tengo una historia de noche antes de conocer a mi esposa. Cuando vi la versión original ( de la película) y había la posibilidad de hacerla dije: ‘Yo tengo bastante experiencia en esas canchas’. También, y lo digo con total honestidad, sentía que podía aportar en el sentido de querer ser papá de una niña y dije esta es la oportunidad. También el hecho de que en algún momento de mi vida quise ir contra la corriente y aparentar. En esta película ‘Fredy’ se la pasa aparentando todo el tiempo que es más joven. En fin, en mil cosas que yo como ‘Cachín’ tenía para aportar, por eso la elegimos y sí (el personaje) tiene mucho de mí”, dijo el actor.

De otro lado, aseguró que no es el más indicado para aconsejar a las personas que maduren porque él no ha dejado de ser niño.

“Yo no soy quién para decirle a los jóvenes que quieren aparentar ser mayores o no quieren dejar de ser niños. Yo soy uno, que por no dejar ese niño que tengo adentro es que he podido seguir en esta carrera feliz. De repente no tratar de luchar contra la corriente y de que siempre se nos vea más joven porque le tenemos miedo a las canas . A mí me dicen ‘qué viejo que estás’, a la edad que tengo voy a envejecer , esa es la ley de la vida”, indicó.

Por su parte, Daniela Camaiora afirmó que ha aprendió mucho al lado de Alcántara y le gustaría seguir haciendo comedia.

“El rodaje ha sido un proceso de aprendizaje para mí, Carlos es un gran compañero, un profesional increíble de quien he aprendido mucho. Amo hacer comedia, lo disfruto. Cuando uno chambea disfrutando lo que hace creo que eso se nota y se siente bacán. No tengo nada contra el drama, pero sí hay un cariño especial para la comedia”, dijo Daniela invitando al publico al estreno de ‘Igualita a mí’ este 16 de junio a nivel nacional.

IGUALITA A MÍ

‘Igualita a mí' es una comedia dirigida por el productor y guionista colombiano Felipe Martínez Amador, quien supo adaptar la historia original al contexto nacional y lograr una película que cautivará a toda la familia.

Carlos Alcántara y Daniela Camaiora son los protagonistas de la película 'Igualita a mí', que se estrena el 16 de junio a nivel nacional

Cuenta la historia de Fredy (Carlos Alcántara), un soltero de 48 años, sin hijos, que sigue viviendo como si fuese un adolescente. Le encanta trasnochar, se cree un chibolo y es un eterno seductor de treintañeras. Una noche conoce a Aylín (Daniela Camaiora), una joven de 30 años, que llega a Lima, y le da la sorpresa que cree ser su hija. Luego de la prueba de ADN, el resultado les confirma, no sólo que sí es su padre, sino que Aylín está embarazada de su exnovio. ¡Padre y futuro abuelo de la noche a la mañana! La vida de Fredy da un giro de 180 grados cuando menos lo esperaba. ¿Estará preparado para todo lo que viene?

