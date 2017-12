Carlos Álvarez manifiesta que es amenazado por Facebook [VIDEO]

El imitador Carlos Álvarez reveló que un sujeto lo está insultando y amenazando, a través de las redes sociales.



“Hay una persona que responde al nombre de Carlos Magno Miranda Acosta y está registrado en Reniec, pero no sé si la cuenta le pertenece a él o alguien se hace pasar por este señor. Me insulta y menta la madre. Es una bajeza lo que está haciendo”, precisó el conductor de ‘Al diablo con la noticia’.



¿Has interpuesto la denuncia?

Sí. Ya di la información a la Policía Nacional del Perú y el caso está en la oficina de alta tecnología. Los insultos empezaron hace tres meses, es una bajeza, una amenaza, parece que sus palabras estuvieran cargadas de un odio personal. Solo me dedico a trabajar y divertir a la gente. (L. Gamarra)



