El actor cómico Carlos Álvarez aplaudió el regreso de los cómicos ambulantes a la televisión, pues hay público para todo y la gente necesita reír. Además, contó que le está yendo muy bien con su programa ‘La Vacuna del Humor’ en Willax Tv y continúa haciendo trabajo social en nuestro país.

“Son bienvenidos. Me alegro porque habrá más humor en nuestro país, la gente necesita reír, alegrarse después de todo lo que hemos pasado. A mí no me gusta decirle cómicos ambulantes, creo que son cómicos del pueblo, pues se hicieron desde abajo y les costó mucho esfuerzo salir adelante, y lo que sí les aconsejaría en esta oportunidad es que salgan adelante, sean emprendedores de su propio negocio, porque creo que la televisión es efímera. Esta es una nueva etapa y aprovechen el momento al máximo” , dijo el actor cómico.

Los han criticado por los excesos del pasado...

Hay humor para todos. ‘Hablando Huevadas’ llena los teatros, también cometieron excesos, la gente criticó, pero poco a poco se han ido moderando, así que vamos a ver qué pasa más adelante. Yo no creo que el humor evoluciona o no, le va bien o mal, creo que son tipos de humor y hay que respetar. Me da gusto porque habrá trabajo y por ellos mismos.

¿Y cómo le está yendo en su programa ‘La Vacuna del Humor’?

Estamos bien, contentos en nuestro nuevo horario de los sábados a las 7 de la noche, siempre estamos con la actualidad nacional y el humor político a nuestro estilo. Estamos contentos con los nuevos personajes y seguimos adelante.

Vimos que hace poco estuvo haciendo labor social...

Sí, estuve por Ferreñafe, en Lambayeque. Visité un albergue de niños para apoyarlos, pues paralelamente a mi labor humorista, también hacemos trabajo social desde hace años. Hay niños que no tienen para comer o comen una vez al día, así que llevamos víveres, comida, dulces, son pequeñitos. Voy a recorrer todo el Perú apoyando más albergues en el sur y oriente del Perú, pero por ahora estamos en el norte.

De otro lado, Carlos Álvarez nos contó que viene presentando su show ‘La Nueva Presi’ en La Estación de Barranco y está muy contento con la aceptación de cada uno de sus personajes.

“Agradezco al público por su sintonía con ‘La Vacuna del Humor’, hace poco mi personaje ‘Tina Volarte’ se hizo viral al cantar como Shakira, y ya saben que, el 9, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de este mes estaré presentándome en ‘La Estación de Barranco’”, finalizó Álvarez.

TE PUEDE INTERESAR: