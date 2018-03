Carlos Álvarez y su divertida versión de la película Coco  [VIDEO y FOTOS]

Al puro estilo de Carlos Álvarez y el elenco de “Al Diablo con la Noticia” ha preparado una divertida versión de la película “Coco”, ganadora del Oscar en dos categorías: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original; los seguidores del gran actor cómico la podrán disfrutar mañana miércoles en el horario de las 9:00 pm. Por Willax Televisión.



De otro lado, Carlos Álvarez, viene trabajando en los nuevos personajes que incluirá en su nueva temporada teatral que se realizará los días 16,17 y 18 de marzo en el Teatro Canout.



“Los últimos acontecimientos en la política me obligan permanentemente a renovar mis personajes. No faltará “Rosa Tártara” una de las nuevas caracterizaciones y que la gente me pide”, comenta Carlos. Las entradas para verlo en su nuevo espectáculo están a la venta en Teleticket.



Como se recuerda, Jorge Benavides y Carlos Álvarez se reencontraron el pasado 14 de febrero luego de 8 años. La popular dupla se animó a grabar un scketch para el programa 'El wasap de JB', que se emitirá este sábado a las 8 pm por Latina.



A través de las redes sociales, Jorge Benavides y Carlos Álvarez publicaron algunas fotografías en las que aparecían juntos leyendo algunos guiones. La respuesta de sus fans no se hizo esperar.



Miles y miles de mensajes de los usuarios pedían que Jorge Benavides y Carlos Álvarez vuelvan a actuar juntos en un programa cómico. Recordemos que fue en el 2011, cuando la dupla se dijo adiós.

El Wasap de JB: Así fue el sketch que Jorge Benavides y Carlos Álvarez grabaron luego de 8 años