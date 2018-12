Carlos Álvarez dedicó conmovedoras palabras a su madre en Facebook por su sensible partida

Carlos Álvarez vive uno de los momentos más duros de su vida, debido a la irreparable partida de su madre, a quien le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook. Como no podía ser de otra manera, cientos de personas le enviaron mensajes de aliento y apoyo por lo acontecido.



El mensaje hacia su madre fue compartido por Carlos Álvarez en su cuenta oficial de Facebook 'Carlos Álvarez Oficial', la tarde del domingo.



"No puedo creer que ya no estés más a mi lado, sé que te vas dejando un vacío que jamás nadie podrá llenar", fueron algunas de las sentidas palabras de Carlos Álvarez.

Carlos Álvarez le agradeció a su madre por todo lo que hizo por él y le prometió que todo andaría bien.



"Mi madre, mi reina, mi enana, te voy a extrañar y lo sabes. Descansa en paz vieja", escribió el destacado humorista Carlos Álvarez.

De inmediato los seguidores de Carlos Álvarez le enviaron sus más sentidas condolencias al artista. Los mensajes de aliento superaron los 900 en pocas horas.



Se espera que en las próximas horas, los seguidores de Carlos Álvarez continúen enviando muestras de apoyo al conocido imitador.