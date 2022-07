FUERTE Y CLARO. Carlos Álvarez respondió duramente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables luego que lo criticaran por parodiar a la primera dama, Lilia Paredes. El humorista ‘enfureció' y les recordó todos los casos de violencia de género que no han sido atendidos por el Estado.

“ Señores del Ministerio de la Mujer, al parecer sus defensas son muy selectivas , ¿por qué digo esto? Hagamos un pequeño recordaris, ¿cuántas niñas han sido violadas? Niñas en este año, ¿a cuántas se les prometió ayuda?, hablo del presidente que viajó a Chiclayo y ofreció ayuda psicológica a una niña que fue abusada sexualmente, y le pregunto ¿se dio esta ayuda a los padres y a la niña? Porque yo sí estuve ahí, sé la verdad, de lo que se ofreció y lo que no se cumplió ”, dijo fuertemente.

A través de un video compartido en su cuenta de Facebook, Carlos Álvarez remarcó que intentan callarlo como humorista, pese a que hace el esfuerzo de hacer reír a la población en medio de los problemas de corrupción que existe en el país.

TROME | Carlos Álvarez denuncia amenazas tras parodiar a la primera dama

CARLOS ÁLVAREZ DENUNCIA AMENAZAS

En otro momento de su pronunciamiento, Carlos Álvarez reveló que ha recibido amenazas en las últimas horas por su parodia a la esposa del mandatario.

“ Acaso me quieren discriminar por ser humorista porque me han amenazado toda la noche o es que acaso no se enteraron tampoco, ¿de qué tienen miedo?... Esto es solo humor, pero saben? Muchas veces como humorista muchas veces tengo que hacer reír después de visitar a una niña que ha sido violada y que nadie atiende”, acotó.