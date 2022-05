Carlos Álvarez anuncia su despedida de los escenarios y no descarta ingresar a la política

A puertas de cumplir 39 años de vida artística, el humorista Carlos Álvarez revela que es momento de decirle adiós a los escenarios para hacer realidad otros proyectos personales como relacionados al cine y a su regreso a la universidad.

“Son casi 40 años en el arte y antes de que me retiren, me retiro. Quiero dedicarme a otras cosas, a la producción de programas, a dirigir, a estudiar Gestión Pública y Administración. Los años no pasan en vano, ya estamos en base 5. Todo cumple un ciclo”, sostiene el líder de ‘La Vacuna del Humor’.

Es importante mencionar que Carlos Álvarez continúa presentándose en La Estación de Barranco con su show ‘Que se vayan todos pero ya’, del cual solo quedan dos fecha, el 19 y 27 de mayo. Las entradas están a la venta en Teleticket.

ALISTA GIRA DEL ADIÓS

Asimismo, prepara la celebración de sus 39 aniversario con tres funciones en el Centro de Convenciones Bolívar, en Pueblo Libre, para el 17,18 y 19 de junio.

“Vamos a hacer una serie de presentaciones en el país, será la gira del adiós”, puntualiza el artista, quien no descarta incursionar en la política.

“Yo no descarto servir a mi país, pero no dentro de un cargo público, sino sirviendo a mi país como lo he venido haciendo desde hace 35 años”, añadió.