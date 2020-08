El doctor ‘Elmer Sinhuerta’ (Carlos Álvarez), dijo que no atraca ponerse la vacuna rusa porque sino se vuelve bien ‘putín’.

“Como ustedes saben yo soy un experto para el coronavirus. Ya me puse la vacuna de Oxford, realmente me ha dejado el ‘totó' un poco perforado. Les pido que dejen de tomar matico, kión, eucalipto, kerosene con su papel periódico en el pecho, científicamente esas son una sarta de hueva...ya llega la vacuna”, afirmó.

Y mientras llega, a seguir cuidándonos.

Bueno, sí... para mí la vacuna de Oxford es la mejor, la rusa no me parece muy fiable, con 2 o 3 dosis de esas te vuelves bien ‘putín’. Me han dicho que comienzas a hablar ruso, y te olvidas de la papá a la huancaína y solo vas a comer ensalada rusa.

¿Podemos ser optimistas?

Quiero decirle a usted que yo siempre inyecto positivismo, esperanza, las cosas van a ir mejor... la verdad, para comenzar todos no vamos a contagiar, la vacuna no sirve, las hierbas son una porquería..

Pero, si la vacuna no sirve y todos nos vamos contagiar ¿Qué va a pasar?

Bueno, piña pues... yo estoy en Estados Unidos, tú estás en Perú, es su problema...

¿Qué nos recomendaría para que los contagios por el Covid no aumenten?

Hay que lavarse las manos, usar la careta facial, la mascarilla... yo no sé porque hay tanta fiesta, tantos tonos, la gente no hace caso y el coronavirus está avanzando lamentablemente. Espero que la gente entre en razón , nada de hierbas, tengo un amigo que le dicen ‘maletín de chamán’ porque es pura hierba, así que sigan cuidándose.