Carlos Álvarez se sumó a las cientos de personas que acudieron la tarde de este jueves a la Plaza San Martín, para manifestar su indignación por el caso de la menor de tres añitos secuestrada y abusada sexualmente por Juan Antonio Enríquez García.

El cómico aseguró que acompañaba a todas las madres peruanas ‘indignadas y dolidas’ por el caso. “Lo de Damaris, este angelito de tres años, ha sido la gota que rebalsó el vaso de agua. Ya no se puede permitir más, exigimos al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Presidente de la República, al Congreso Nacional, dar leyes más drásticas y severas, no se puede permitir el abuso sexual de los niños, a los niños no se les toca”, dijo el humorista.

Asimismo, aseguró que no reclaman prisión para el ‘Monstruo de Chiclayo’, sino la pena de muerte. “Acá no estamos reclamando cadena perpétua, acá reclamamos eliminar a todos los salvajes, a todas esas bestias humanas, ha tenido a una criatura amarrada, ha cometido abuso sexual sobre unos cartones, por el amor de Dios ¿dónde estamos? no se puede permitir algo así”, acotó Carlos Álvarez.

Finalmente, espera que los abogados de Juan Antonio Enríquez García no pidan declararlo ininpurable. “Hoy las madres no marchan porque subió el huevo, el pollo, ellas marchan por la vida y por la defensa de las criaturas”, añadió.

Carlos Álvarez aseguró que no marchan para exigir la cadena perpétua, sino la eliminación de los depravados que abusan de menores de edad.

