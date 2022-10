Carlos Álvarez indicó que recibió un mensaje del periodista y activista Aníbal Stacio Panta, quien lo amedrenta debido a que no tomó de buena manera la imitación que el actor cómico realiza de él.

Stacio Panta recurrió a las redes sociales para amenazar a Carlos Álvarez por la imitación y parodia que mostrará el sábado 29 de octubre en el programa ‘La vacuna del humor’.

“Señor Álvarez, soy Aníbal Stacio. Acabo de ver su publicación sobre una ‘imitación’ de mí, espero que esta sea respetuosa y le sugiero que tenga mucho cuidado con lo que vaya usted a hacer, afirmar o dar a entender, no me gustaría denunciarlo por difamación ”, escribió el periodista.

“Recuerde usted que, muy por el contrario de lo que se afirma de mí en algunos canales de televisión, a mí no me financia nadie, tampoco recibo órdenes de nadie. Espero tenga esto muy en cuenta porque yo no estoy dispuesto a soportar injurias sobre mí ”, finalizó

Aníbal Stacio le envió un mensaje a Carlos Álvarez.

Carlos Álvarez no dudó en responder el mensaje de Aníbal Stacio con el adelanto de la imitación que le harán en la nueva edición de ‘La vacuna del humor’: “Ahí va el adelanto. Espero que al señor le guste. Ya me da miedo tantas amenazas, ja, ja, ja”, escribió el actor cómico en su cuenta de Facebook.

