El imitador Carlos Álvarez afirmó que hacer humor político en el Perú es complicado y asegura que seguirá al frente de su programa porque no dará ni un paso atrás.

“El sábado pasado fue el último programa de ‘La vacuna electoral’ porque ya pasaron las elecciones. Volvemos con ‘La vacuna del humor’, los sábados a las 10 noche, y seguimos con el humor político, con nuevos personajes. Estoy contento de estar en Willax porque tenemos plena autonomía en el programa”, afirmó.

Comentaste que algunos de tus personajes son incómodos para los políticos de turno.

Hay personajes que nos han costado unos problemas, sobre todo en las redes nos han macheteado. Es muy jodido hacer humor político en estas condiciones, pero no voy a dar un paso atrás, seguiré adelante. Pase lo que pase estoy en mi país, dando la cara, trabajando, ganando honestamente mi plata, dando trabajo a mis artistas, mi equipo técnico, cuidándonos del virus y para adelante, pero es complicado trabajar así. En redes te amenazan, insultan, difaman, es increíble, pero seguimos adelante.

¿Te preocupa todo este odio en las redes?

A mí no me entran balas y voy a seguir con mi trabajo. Yo creo en la libertad, hago humor y mi humor trata de ser en lo posible, de acuerdo a las noticias, imparcial. Mi especialidad es el humor político y si a alguien le molesta, mala suerte.

Hay mucho enfrentamiento entre la gente. Si no piensas igual que otra persona, eres su enemigo.

Los peruanos no debemos permitir eso, el Perú es nuestra casa y se le ama, ayuda y respeta. Aquí no estamos en contra de nadie, lo que queremos es que los peruanos estemos unidos, no busquemos enfrentamientos. Yo voy a seguir dando la pelea en la libertad del humor político que hago desde hace 38 años.

El dueño del canal se reunió con el presidente Castillo. ¿Crees que tendrás ciertas limitaciones con tus imitaciones?

Me sorprendió la reunión, no tenía ningún conocimiento, pero es un tema personal del dueño del canal. Yo no creo que sea así (censuren sus imitaciones), tengo fe que se va a mantener la independencia y autonomía del programa.

Bueno, ya has tenido este tipo de problema en otros canales.

Sí, claro por eso me han botado. Me han metido juicios, cartas notariales, es normal porque así es el humor político. Tengo un cerro de cartas notariales porque es nuestro humor.





Hablando de otro tema regresaste con los shows presenciales...

Sí, el 26, 27 y 30 de agosto estaremos en el Centro de Convenciones Bolívar con el show ‘En la mira’, ahí estoy con todos los nuevos personajes. El 4 de setiembre nos presentamos en Trujillo y de ahí nos vamos del país, ja, ja, ja.