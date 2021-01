¿JUNTOS OTRA VEZ? El cómico Carlos Álvarez se pronunció sobre la salida de Jorge Benavides de Latina luego de que el canal informara que ‘El wasap de JB’ no continuaría en el 2021 debido a que no renovaron contrato.

Después de que ambos protagonizaron el popular programa ‘El especial del humor’, Jorge Benavides y Carlos Álvarez tomaron rumbos distintos con sus proyectos de comicidad.

Sin embargo, ahora que la posibilidad de que ambos vuelvan a trabaja juntos está abierta, Carlos Álvarez se pronuncia al respecto mencionando que el público quiere que vuelvan a ‘unirse’.

Carlos Álvarez: programa en Willax no contempla a Jorge B.

“La gente quiere eso, no se puede negar, el público en general quiere que nos volvamos a unir. Creo que hicimos historia cuando nos juntamos por primera vez en el canal 2 y fue un boom el programa, no bajaba de 20 puntos”, indicó Carlos Álvarez a ‘El popular’.

El imitador dejó en manos de JB el que su regreso pueda volver a darse. “Por mí no tendría ningún problema, aunque si Jorge no quiere yo lo comprendo y habría que respetar esa decisión. Yo ya lo dije, la pelota está en la cancha de él, y lo vengo diciendo hace tiempo. Así él no quisiera, yo le deseo mucha suerte porque el Perú necesita reír, la pandemia nos ha destrozado la salud mental”, agregó.

Por otro lado, Carlos Álvarez habló sobre la supuesta censura que sufrió Jorge Benavides en Latina con su sketch del presidente Francisco Sagasti. “Si ese fuera el caso, entonces le doy a Jorge la bienvenida al club de los vetados, yo estoy a la cabeza, porque he sido vetado de todos lados por mi humor crítico y en todos los gobiernos”, puntualizó.

